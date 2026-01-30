Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phân công 10 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa XIV

30-01-2026 - 14:40 PM | Xã hội

Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: PV.

Theo Quyết định số 05-QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định phân công các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV, gồm:

1. Đồng chí Tô Lâm , Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng , Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh , Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trước đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng làm Bí thư Trung ương Đảng.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý

6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý Nổi bật

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý

Công an thông báo nóng về CCCD, tài khoản ngân hàng, tất cả người dân lưu ý Nổi bật

Bóc gỡ “ông trùm” đường dây lừa đảo 50 tỷ đồng: Thu thập đời tư,thói quen sinh hoạt, thao túng Facebook nạn nhân để giăng bẫy

Bóc gỡ “ông trùm” đường dây lừa đảo 50 tỷ đồng: Thu thập đời tư,thói quen sinh hoạt, thao túng Facebook nạn nhân để giăng bẫy

14:28 , 30/01/2026
Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát

Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát

11:40 , 30/01/2026
Những hình ảnh đầu tiên của "tổng tài" trong phiên tòa xét xử vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội

Những hình ảnh đầu tiên của "tổng tài" trong phiên tòa xét xử vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội

10:59 , 30/01/2026
Bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoàng 39 tuổi

Bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoàng 39 tuổi

10:18 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên