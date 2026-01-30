6 lỗi vi phạm bắt đầu bị xử phạt từ 1/3, người tham gia giao thông lưu ý

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, trong đó có nhiều hành vi vi phạm mới hoặc tăng mức xử phạt mà người tham gia giao thông và các đơn vị kinh doanh vận tải cần đặc biệt lưu ý.

1. Mở tài khoản giao thông mạo danh bị phạt tới 5 triệu đồng

Theo Nghị định, các hành vi gian lận trong thanh toán điện tử giao thông như phá hủy dữ liệu, mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 - 10 triệu đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm các hành vi như phát hành chứng từ thu tiền sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, không đúng giá trị, xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ, phá hoại, đánh cắp dữ liệu, thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử… sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp quản lý trạm thu phí, các hành vi như không niêm yết công khai giá, bán vé không kịp thời, gây sách nhiễu cho người mua vé, hạn chế việc bán vé, nhận tiền mặt nhưng không giao vé cũng bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

2. Taxi “chặt chém” khách bị phạt đến 2 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với lái xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước, có đồng hồ nhưng không đúng quy định, không sử dụng đồng hồ theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp làm sai lệch số tiền hiển thị.

Lái xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền nhưng trên xe không có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách, hoặc xe vận tải hành khách tuyến cố định thu tiền vé cao hơn giá đã kê khai, niêm yết cũng thuộc diện bị xử phạt.

Ngoài tiền phạt, lái xe vi phạm còn phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm.

3. Từ chối chở khách đã mua vé bị phạt tới 6 triệu đồng

Cá nhân vi phạm các hành vi như không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành, không dán hoặc thu hồi phù hiệu xe kinh doanh vận tải, không bố trí nhân sự giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng.

Đối với tổ chức, mức phạt tăng lên từ 4 - 6 triệu đồng. Trường hợp lái xe sử dụng ô tô từ 8 chỗ trở lên để kinh doanh taxi có thể bị phạt đến 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhân viên xe buýt, phụ xe không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai; không hướng dẫn hành khách ngồi đúng chỗ; không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000 đồng.

Hành vi thu tiền vé nhưng không trao vé hoặc thu tiền cao hơn quy định cũng bị xử phạt ở mức tương tự; riêng nhân viên phục vụ trên xe vận tải hành khách tuyến cố định có thể bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng.

4. Sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên để kinh doanh taxi bị phạt tới 5 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với các hành vi:

- Sử dụng xe ô tô chở người từ 08 chỗ trở lên (không kể chỗ lái xe) hoặc xe cải tạo từ xe trên 08 chỗ để kinh doanh taxi;

- Không bố trí người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải hoặc bố trí nhưng không đủ điều kiện;

- Sử dụng phương tiện thuộc sở hữu thành viên hợp tác xã để kinh doanh vận tải nhưng không có hợp đồng dịch vụ, hoặc sử dụng phương tiện không thuộc quyền sử dụng hợp pháp.

5. Điều hành phương tiện không có giấy phép bị phạt tới 16 triệu đồng

Mức phạt từ 12 - 16 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như:

- Thực hiện không đúng hình thức kinh doanh vận tải đã đăng ký;

- Thành lập, tổ chức điểm đón trả khách, bốc dỡ hàng hóa trái phép;

- Không gửi hóa đơn điện tử hoặc nội dung tối thiểu của hợp đồng điện tử theo quy định;

- Sử dụng hợp đồng điện tử không có hoặc không bảo đảm giao diện phần mềm cho hành khách;

- Để tổ chức, cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước;

- Trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước khi không có giấy phép kinh doanh vận tải.

6. Vi phạm trong dịch vụ cho thuê xe tự lái bị phạt tới 30 triệu đồng

Đối với dịch vụ cho thuê xe tự lái, Nghị định quy định phạt từ 8 - 10 triệu đồng nếu không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện.

Mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như bố trí lái xe cho người thuê, không ký hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái để kinh doanh vận tải, hoặc hợp đồng không thể hiện rõ nội dung không kèm người lái.

Đặc biệt, hành vi cho thuê xe khi người thuê không có giấy phép lái xe hợp lệ, còn điểm sẽ bị phạt từ 28 - 30 triệu đồng.

Các mức phạt nêu trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm; trường hợp tổ chức vi phạm, mức phạt sẽ gấp đôi so với cá nhân.