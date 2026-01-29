Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Văn Họa

29-01-2026 - 21:40 PM | Xã hội

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép của các đối tượng.

Ngày 27/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thông qua việc thuê khoảng 2.000m² đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận, san lấp trái phép trạc thải xây dựng nhằm trục lợi.

Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, Họa vẫn cho các phương tiện vận chuyển đổ thải, chủ yếu vào ban đêm, sau đó san gạt, phủ đất để nâng cao mặt bằng.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ, nhiều doanh nghiệp đã biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là 7.829.503 kg, trên diện tích 2.331,93 m², tương đương 7.117,73 m³. Kết quả phân tích mẫu của cơ quan chuyên môn xác định đây là chất thải rắn thông thường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường"; ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Họa, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Tống Phương.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, TP Hà Nội phê chuẩn. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Khám xét nơi ở

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới cực kỳ tinh vi: Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng hết sức lưu ý

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo mới cực kỳ tinh vi: Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng hết sức lưu ý Nổi bật

Thông tin mới về cuộc gọi và tin nhắn trên Zalo tất cả người dân cần biết

Thông tin mới về cuộc gọi và tin nhắn trên Zalo tất cả người dân cần biết Nổi bật

Vụ cô giáo sửa 126 điểm thi ở Thanh Hóa: Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin có 33 giáo viên sửa điểm

Vụ cô giáo sửa 126 điểm thi ở Thanh Hóa: Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin có 33 giáo viên sửa điểm

21:13 , 29/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuý

Ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thuý

20:39 , 29/01/2026
Học sinh nhờ "chú công an" giải đề thi và cái kết: Page Công an xã nhận "bão tin nhắn"

Học sinh nhờ "chú công an" giải đề thi và cái kết: Page Công an xã nhận "bão tin nhắn"

20:25 , 29/01/2026
Chính sách mới về Thuế có hiệu lực tháng 2.2026: Thu nhập cá nhân quyết toán ở “nơi không ai ngờ tới“

Chính sách mới về Thuế có hiệu lực tháng 2.2026: Thu nhập cá nhân quyết toán ở “nơi không ai ngờ tới“

19:37 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên