Bắt Nguyễn Thị Kim Dung, khám xét nơi ở "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Hạnh 48 tuổi

21-01-2026 - 07:23 AM | Xã hội

Sau khi Nguyễn Thị Kim Dung đến cơ quan công an đầu thú, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Ngày 20/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa triệt xóa thành công một chuyên án ma túy phức tạp, bắt giữ 3 đối tượng chuyên cung cấp heroin trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thỏa thuận giá cả và địa điểm giao dịch ma túy nhằm qua mắt cơ quan công an.

Khoảng 11h40 ngày 13/01, tại kiệt 105 đường Nguyễn Trãi (phường Đông Hà), cảnh sát bắt quả tang Vương Khánh Long (49 tuổi, trú phường Nam Đông Hà) đang mang theo một gói heroin bọc băng keo đen đi giao cho khách. Long khai nhận vừa nhờ Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi) mua số ma túy này để bán lại kiếm lời.

3 bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Quảng Trị

Ngay sau khi Long bị bắt, Nguyễn Thị Kim Dung đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận nguồn hàng được nhập từ Nguyễn Thị Kim Hạnh (48 tuổi, trú cùng địa phương).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của "bà trùm" Nguyễn Thị Kim Hạnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói heroin được quấn băng keo đen với tổng khối lượng 340 gam (tương đương một bánh heroin). Hạnh thừa nhận đã chia nhỏ số ma túy này để cung cấp cho các đầu mối bán lẻ.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các mắt xích liên quan trong đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

