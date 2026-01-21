Nhiều vụ cướp giật trên đường phố dịp cận Tết, công an cảnh báo 'nóng'

Ngày 20/1, thông tin từ Công an phường Long Phước, TPHCM cho biết vừa bắt giữ 2 người đàn ông có hành vi cướp giật điện thoại.

Hai đối tượng cướp giật bị bắt sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 10 ngày 17/1, em Gia Phát (16 tuổi) đang di chuyển trong hẻm 206 đường Long Thuận, phường Long Phước thì bị 2 người đàn ông chạy xe máy áp sát, cướp giật điện thoại di động. Vụ việc sau đó được trình báo Công an phường Long Phước.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Phước vào cuộc truy xét. Chỉ sau 40 phút, lúc 16 giờ 50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 người đàn ông cướp giật và thu hồi tài sản trả lại cho em Gia Phát.

Sau vụ việc, em Gia Phát đã viết thư gửi đến Công an TPHCM và Công an phường Long Phước để bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc khẩn trương và tận tụy của lực lượng công an.

Ngày 19/1, UBND phường Thông Tây Hội cũng thông tin về vụ cướp giật diễn ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 6/1, chị G.T.N.A. chở anh L.M.T. lưu thông trên đường Quang Trung (hướng từ đường Tân Sơn về Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp) thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc iPhone 14 Pro Max anh T. đang cầm trên tay. Sau khi gây án, đối tượng lao xe vào làn đường ngược chiều, phóng tốc độ cao để tẩu thoát trong đêm khuya.

Do vụ việc diễn ra chớp nhoáng, bị hại không kịp nhận diện nghi phạm. Đến chiều 7/1, nạn nhân mới đến Công an phường Thông Tây Hội trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội nhanh chóng phối hợp Tổ công tác số 7 (PC02) Công an TPHCM tổ chức truy xét. Dù gặp nhiều khó khăn do thời điểm gây án vào đêm muộn, lực lượng trinh sát đã khẩn trương rà soát camera, khoanh vùng hướng di chuyển của nghi phạm.

Qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện một đối tượng chạy xe ngược chiều trước khu vực Công ty Mercedes-Benz, có nhiều đặc điểm trùng khớp với nghi phạm gây án. Từ manh mối này, lực lượng chức năng xác định hướng tẩu thoát về khu vực quận 12 (cũ) và đã triển khai nhiều mũi truy xét.

Đến tối cùng ngày, nghi phạm được xác định là Guerrero Michael Huỳnh Đức (27 tuổi). Đối tượng này không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường lớn, khu vực giáp ranh để gây án rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, công an bất ngờ ập vào một khu nhà trọ tại phường Phú Lợi, bắt giữ đối tượng.

Tang vật vụ án sau đó được xác định đã bị bán với giá 4,6 triệu đồng. Công an nhanh chóng thu hồi và trao trả chiếc điện thoại cho người bị hại. Chỉ sau hơn 6 giờ truy xét, vụ cướp giật đã được làm rõ.

Trước thành tích phá án nhanh, UBND phường Thông Tây Hội đã tổ chức khen thưởng đột xuất, biểu dương tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp hiệu quả giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM trong đấu tranh, trấn áp tội phạm đường phố.

Không hớ hênh khi tham gia giao thông Liên quan các vụ việc trên, Công an phường Long Phước khuyến cáo dịp cận tết người dân không sử dụng điện thoại di động, đeo trang sức giá trị cao hoặc để túi xách hớ hênh khi tham gia giao thông. Khi có việc cần sử dụng điện thoại, hãy dừng xe vào lề đường và chú ý quan sát xung quanh. Nếu xảy ra sự cố, cần ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện và liên hệ ngay với công an phường để được hỗ trợ kịp thời.



