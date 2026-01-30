Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát

30-01-2026 - 11:40 AM | Xã hội

2 nhân viên Công ty giao hàng nhanh chi nhánh Bình Phước vừa bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Cao Tấn Phát, sinh năm 1998, ngụ xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi "Tham ô tài sản", liên quan đến vụ việc Huỳnh Thị Thanh Tú, sinh năm 2002, quê tỉnh Khánh Hòa cũng bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi như trên.

Ra quyết định bắt tạm giam nhân viên giao hàng Cao Tấn Phát - Ảnh 1.

Bị can Cao Tấn Phát (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 23/11/2022 đến ngày 24/11/2022, Cao Tấn Phát là nhân viên giao hàng và Huỳnh Thị Thanh Tú là nhân viên xử lý đơn hàng của Công ty Cổ phần Giao hàng nhanh, chi nhánh Bình Phước, địa chỉ khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (nay thuộc xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Huỳnh Thị Thanh Tú có trách nhiệm tiếp nhận, phân chia đơn hàng và thu tiền từ các nhân viên giao hàng (shipper) để nộp về công ty.

Tuy nhiên, Tú đã cùng Cao Tấn Phát thu tiền từ các shipper với tổng số tiền gần 275 triệu đồng nhưng không nộp về công ty theo quy định, mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

