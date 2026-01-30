Các chủ ô tô, xe máy bị phạt nguội trong 24 giờ qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 100 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 28/1 đến 12h00 ngày 29/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 64 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 26 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 08 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Danh sách phạt nguội mới nhất cụ thể như sau:

1 28-01-2026 18:21:36 Không đội mũ Xe mô tô 29S679519 2 28-01-2026 17:53:15 Không đội mũ Xe mô tô 17L42040 3 28-01-2026 17:41:51 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 4 28-01-2026 17:40:26 Không đội mũ Xe mô tô 29BL07325 5 28-01-2026 17:34:21 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 6 28-01-2026 16:36:52 Không đội mũ Xe mô tô 29Y86966 7 28-01-2026 16:23:18 Không đội mũ Xe mô tô 29P200999 8 28-01-2026 16:08:07 Không đội mũ Xe mô tô 30Y52833 9 28-01-2026 15:31:04 Không đội mũ Xe mô tô 17AE09125 10 28-01-2026 15:24:20 Không đội mũ Xe mô tô 29D266629 11 28-01-2026 15:19:03 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 12 28-01-2026 15:07:50 Không đội mũ Xe mô tô 29B190927 13 28-01-2026 14:48:42 Không đội mũ Xe mô tô 29T197122 14 28-01-2026 14:24:37 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161 15 28-01-2026 14:06:12 Không đội mũ Xe mô tô 29S135481 16 28-01-2026 13:42:14 Không đội mũ Xe mô tô 29X40709 17 28-01-2026 13:34:45 Không đội mũ Xe mô tô 29P190723 18 28-01-2026 13:03:38 Không đội mũ Xe mô tô 29P201935 19 28-01-2026 12:28:58 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 20 28-01-2026 12:17:53 Không đội mũ Xe mô tô 29B10868 21 28-01-2026 12:01:36 Không đội mũ Xe mô tô 19E112520 22 28-01-2026 11:54:46 Không đội mũ Xe mô tô 29B139660 23 28-01-2026 11:35:18 Không đội mũ Xe mô tô 29D236184 24 28-01-2026 10:46:25 Không đội mũ Xe mô tô 36K316332 25 28-01-2026 09:24:12 Không đội mũ Xe mô tô 34M105836 26 28-01-2026 07:48:44 Không đội mũ Xe mô tô 29F139965 27 29-01-2026 07:06:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H15256 28 29-01-2026 06:52:21 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30F71600 29 29-01-2026 06:48:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P95550 30 29-01-2026 06:46:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K48636 31 29-01-2026 06:37:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K103532 32 29-01-2026 06:05:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X33203 33 29-01-2026 01:23:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B656715 34 29-01-2026 00:58:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B412693 35 29-01-2026 00:35:23 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30H44466 36 28-01-2026 20:18:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA44477 37 28-01-2026 20:10:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H92433 38 28-01-2026 19:59:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28S67639 39 28-01-2026 19:10:18 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30E06006 40 28-01-2026 19:09:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F76040 41 28-01-2026 17:37:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE57078 42 28-01-2026 17:37:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA76447 43 28-01-2026 17:30:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E151704 44 28-01-2026 17:08:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P142820 45 28-01-2026 16:58:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126602 46 28-01-2026 16:58:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V335838 47 28-01-2026 16:53:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L170850 48 28-01-2026 16:51:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AA82721 49 28-01-2026 16:45:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36R88304 50 28-01-2026 16:45:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 028B103917 51 28-01-2026 16:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37AC04664 52 28-01-2026 16:37:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B128435 53 28-01-2026 16:35:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99H70131 54 28-01-2026 16:25:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AC07019 55 28-01-2026 16:07:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206315 56 28-01-2026 15:57:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H150667 57 28-01-2026 15:56:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18L117106 58 28-01-2026 15:52:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y97923 59 28-01-2026 15:40:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V774673 60 28-01-2026 15:33:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100414 61 28-01-2026 15:24:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D266629 62 28-01-2026 15:23:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P103197 63 28-01-2026 15:14:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB19849 64 28-01-2026 15:05:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E141802 65 28-01-2026 14:56:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59230297 66 28-01-2026 14:48:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D205957 67 28-01-2026 14:40:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL02302 68 28-01-2026 14:40:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T117403 69 28-01-2026 14:13:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B121079 70 28-01-2026 14:07:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M28652 71 28-01-2026 13:56:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C108050 72 28-01-2026 13:55:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K113984 73 28-01-2026 13:34:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H127649 74 28-01-2026 13:27:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F88949 75 28-01-2026 13:15:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F130872 76 28-01-2026 12:40:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA45155 77 28-01-2026 12:38:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT10620 78 28-01-2026 12:22:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y84358 79 28-01-2026 12:11:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AM06280 80 28-01-2026 11:53:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20H45966 81 28-01-2026 11:51:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K36876 82 28-01-2026 11:01:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L127149 83 28-01-2026 10:58:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y368420 84 28-01-2026 10:17:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H180657 85 28-01-2026 10:10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H68025 86 28-01-2026 09:08:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F101356 87 28-01-2026 09:04:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BK13613 88 28-01-2026 08:51:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 51Y18205 89 28-01-2026 08:38:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17N32668 90 28-01-2026 07:52:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B134027 91 28-01-2026 10:13:34 Chạy ngược chiều Xe mô tô 36AB98965 92 29-01-2026 02:59 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 24C11663 93 29-01-2026 00:03 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36G00035 94 28-01-2026 22:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 21C05226 95 28-01-2026 21:12 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 15C31113 96 28-01-2026 21:11 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 43H10494 97 28-01-2026 17:45 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 88A00552 98 28-01-2026 17:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 90C14268 99 28-01-2026 15:23 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36H02430 100 28-01-2026 18:56:27 Chạy sai làn đường Ô tô con 51K02159

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.