Các chủ ô tô, xe máy bị phạt nguội trong 24 giờ qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

30-01-2026 - 09:40 AM | Xã hội

Hồ sơ và hình ảnh vi phạm của 100 phương tiện đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục "phạt nguội" theo quy định.

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 100 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 28/1 đến 12h00 ngày 29/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 64 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 26 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 08 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Danh sách phạt nguội mới nhất cụ thể như sau:

1 28-01-2026 18:21:36 Không đội mũ Xe mô tô 29S679519
2 28-01-2026 17:53:15 Không đội mũ Xe mô tô 17L42040
3 28-01-2026 17:41:51 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751
4 28-01-2026 17:40:26 Không đội mũ Xe mô tô 29BL07325
5 28-01-2026 17:34:21 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197
6 28-01-2026 16:36:52 Không đội mũ Xe mô tô 29Y86966
7 28-01-2026 16:23:18 Không đội mũ Xe mô tô 29P200999
8 28-01-2026 16:08:07 Không đội mũ Xe mô tô 30Y52833
9 28-01-2026 15:31:04 Không đội mũ Xe mô tô 17AE09125
10 28-01-2026 15:24:20 Không đội mũ Xe mô tô 29D266629
11 28-01-2026 15:19:03 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261
12 28-01-2026 15:07:50 Không đội mũ Xe mô tô 29B190927
13 28-01-2026 14:48:42 Không đội mũ Xe mô tô 29T197122
14 28-01-2026 14:24:37 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161
15 28-01-2026 14:06:12 Không đội mũ Xe mô tô 29S135481
16 28-01-2026 13:42:14 Không đội mũ Xe mô tô 29X40709
17 28-01-2026 13:34:45 Không đội mũ Xe mô tô 29P190723
18 28-01-2026 13:03:38 Không đội mũ Xe mô tô 29P201935
19 28-01-2026 12:28:58 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548
20 28-01-2026 12:17:53 Không đội mũ Xe mô tô 29B10868
21 28-01-2026 12:01:36 Không đội mũ Xe mô tô 19E112520
22 28-01-2026 11:54:46 Không đội mũ Xe mô tô 29B139660
23 28-01-2026 11:35:18 Không đội mũ Xe mô tô 29D236184
24 28-01-2026 10:46:25 Không đội mũ Xe mô tô 36K316332
25 28-01-2026 09:24:12 Không đội mũ Xe mô tô 34M105836
26 28-01-2026 07:48:44 Không đội mũ Xe mô tô 29F139965
27 29-01-2026 07:06:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H15256
28 29-01-2026 06:52:21 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30F71600
29 29-01-2026 06:48:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P95550
30 29-01-2026 06:46:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K48636
31 29-01-2026 06:37:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K103532
32 29-01-2026 06:05:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X33203
33 29-01-2026 01:23:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B656715
34 29-01-2026 00:58:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B412693
35 29-01-2026 00:35:23 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30H44466
36 28-01-2026 20:18:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA44477
37 28-01-2026 20:10:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H92433
38 28-01-2026 19:59:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28S67639
39 28-01-2026 19:10:18 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30E06006
40 28-01-2026 19:09:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F76040
41 28-01-2026 17:37:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE57078
42 28-01-2026 17:37:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA76447
43 28-01-2026 17:30:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E151704
44 28-01-2026 17:08:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P142820
45 28-01-2026 16:58:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126602
46 28-01-2026 16:58:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V335838
47 28-01-2026 16:53:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L170850
48 28-01-2026 16:51:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AA82721
49 28-01-2026 16:45:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36R88304
50 28-01-2026 16:45:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 028B103917
51 28-01-2026 16:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37AC04664
52 28-01-2026 16:37:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B128435
53 28-01-2026 16:35:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99H70131
54 28-01-2026 16:25:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AC07019
55 28-01-2026 16:07:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206315
56 28-01-2026 15:57:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H150667
57 28-01-2026 15:56:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18L117106
58 28-01-2026 15:52:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y97923
59 28-01-2026 15:40:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V774673
60 28-01-2026 15:33:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100414
61 28-01-2026 15:24:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D266629
62 28-01-2026 15:23:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P103197
63 28-01-2026 15:14:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB19849
64 28-01-2026 15:05:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E141802
65 28-01-2026 14:56:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59230297
66 28-01-2026 14:48:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D205957
67 28-01-2026 14:40:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL02302
68 28-01-2026 14:40:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T117403
69 28-01-2026 14:13:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B121079
70 28-01-2026 14:07:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M28652
71 28-01-2026 13:56:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C108050
72 28-01-2026 13:55:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K113984
73 28-01-2026 13:34:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H127649
74 28-01-2026 13:27:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F88949
75 28-01-2026 13:15:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F130872
76 28-01-2026 12:40:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA45155
77 28-01-2026 12:38:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT10620
78 28-01-2026 12:22:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y84358
79 28-01-2026 12:11:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AM06280
80 28-01-2026 11:53:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20H45966
81 28-01-2026 11:51:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K36876
82 28-01-2026 11:01:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L127149
83 28-01-2026 10:58:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y368420
84 28-01-2026 10:17:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H180657
85 28-01-2026 10:10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H68025
86 28-01-2026 09:08:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F101356
87 28-01-2026 09:04:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BK13613
88 28-01-2026 08:51:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 51Y18205
89 28-01-2026 08:38:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17N32668
90 28-01-2026 07:52:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B134027
91 28-01-2026 10:13:34 Chạy ngược chiều Xe mô tô 36AB98965
92 29-01-2026 02:59 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 24C11663
93 29-01-2026 00:03 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36G00035
94 28-01-2026 22:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 21C05226
95 28-01-2026 21:12 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 15C31113
96 28-01-2026 21:11 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 43H10494
97 28-01-2026 17:45 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 88A00552
98 28-01-2026 17:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 90C14268
99 28-01-2026 15:23 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36H02430
100 28-01-2026 18:56:27 Chạy sai làn đường Ô tô con 51K02159

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

