Các chủ ô tô, xe máy bị phạt nguội trong 24 giờ qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Hồ sơ và hình ảnh vi phạm của 100 phương tiện đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục "phạt nguội" theo quy định.
Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 100 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 28/1 đến 12h00 ngày 29/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 64 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 26 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 08 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Danh sách phạt nguội mới nhất cụ thể như sau:
|1
|28-01-2026 18:21:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S679519
|2
|28-01-2026 17:53:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17L42040
|3
|28-01-2026 17:41:51
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90B258751
|4
|28-01-2026 17:40:26
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BL07325
|5
|28-01-2026 17:34:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|6
|28-01-2026 16:36:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y86966
|7
|28-01-2026 16:23:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P200999
|8
|28-01-2026 16:08:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Y52833
|9
|28-01-2026 15:31:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17AE09125
|10
|28-01-2026 15:24:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D266629
|11
|28-01-2026 15:19:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E252261
|12
|28-01-2026 15:07:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B190927
|13
|28-01-2026 14:48:42
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T197122
|14
|28-01-2026 14:24:37
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|37AS06161
|15
|28-01-2026 14:06:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S135481
|16
|28-01-2026 13:42:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X40709
|17
|28-01-2026 13:34:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P190723
|18
|28-01-2026 13:03:38
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P201935
|19
|28-01-2026 12:28:58
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F163548
|20
|28-01-2026 12:17:53
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B10868
|21
|28-01-2026 12:01:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19E112520
|22
|28-01-2026 11:54:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29B139660
|23
|28-01-2026 11:35:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D236184
|24
|28-01-2026 10:46:25
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36K316332
|25
|28-01-2026 09:24:12
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|34M105836
|26
|28-01-2026 07:48:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29F139965
|27
|29-01-2026 07:06:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90H15256
|28
|29-01-2026 06:52:21
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30F71600
|29
|29-01-2026 06:48:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P95550
|30
|29-01-2026 06:46:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K48636
|31
|29-01-2026 06:37:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K103532
|32
|29-01-2026 06:05:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X33203
|33
|29-01-2026 01:23:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B656715
|34
|29-01-2026 00:58:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B412693
|35
|29-01-2026 00:35:23
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30H44466
|36
|28-01-2026 20:18:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AA44477
|37
|28-01-2026 20:10:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H92433
|38
|28-01-2026 19:59:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28S67639
|39
|28-01-2026 19:10:18
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30E06006
|40
|28-01-2026 19:09:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F76040
|41
|28-01-2026 17:37:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE57078
|42
|28-01-2026 17:37:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA76447
|43
|28-01-2026 17:30:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E151704
|44
|28-01-2026 17:08:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P142820
|45
|28-01-2026 16:58:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L126602
|46
|28-01-2026 16:58:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V335838
|47
|28-01-2026 16:53:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L170850
|48
|28-01-2026 16:51:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15AA82721
|49
|28-01-2026 16:45:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36R88304
|50
|28-01-2026 16:45:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|028B103917
|51
|28-01-2026 16:39:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37AC04664
|52
|28-01-2026 16:37:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|27B128435
|53
|28-01-2026 16:35:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99H70131
|54
|28-01-2026 16:25:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90AC07019
|55
|28-01-2026 16:07:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C206315
|56
|28-01-2026 15:57:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H150667
|57
|28-01-2026 15:56:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18L117106
|58
|28-01-2026 15:52:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y97923
|59
|28-01-2026 15:40:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V774673
|60
|28-01-2026 15:33:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D100414
|61
|28-01-2026 15:24:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D266629
|62
|28-01-2026 15:23:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P103197
|63
|28-01-2026 15:14:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AB19849
|64
|28-01-2026 15:05:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E141802
|65
|28-01-2026 14:56:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|59230297
|66
|28-01-2026 14:48:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D205957
|67
|28-01-2026 14:40:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL02302
|68
|28-01-2026 14:40:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T117403
|69
|28-01-2026 14:13:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15B121079
|70
|28-01-2026 14:07:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30M28652
|71
|28-01-2026 13:56:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19C108050
|72
|28-01-2026 13:55:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K113984
|73
|28-01-2026 13:34:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19H127649
|74
|28-01-2026 13:27:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F88949
|75
|28-01-2026 13:15:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F130872
|76
|28-01-2026 12:40:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17AA45155
|77
|28-01-2026 12:38:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AT10620
|78
|28-01-2026 12:22:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y84358
|79
|28-01-2026 12:11:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AM06280
|80
|28-01-2026 11:53:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20H45966
|81
|28-01-2026 11:51:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K36876
|82
|28-01-2026 11:01:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L127149
|83
|28-01-2026 10:58:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y368420
|84
|28-01-2026 10:17:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H180657
|85
|28-01-2026 10:10:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90H68025
|86
|28-01-2026 09:08:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F101356
|87
|28-01-2026 09:04:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BK13613
|88
|28-01-2026 08:51:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|51Y18205
|89
|28-01-2026 08:38:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17N32668
|90
|28-01-2026 07:52:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B134027
|91
|28-01-2026 10:13:34
|Chạy ngược chiều
|Xe mô tô
|36AB98965
|92
|29-01-2026 02:59
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|24C11663
|93
|29-01-2026 00:03
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|36G00035
|94
|28-01-2026 22:52
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|21C05226
|95
|28-01-2026 21:12
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|15C31113
|96
|28-01-2026 21:11
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|43H10494
|97
|28-01-2026 17:45
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|88A00552
|98
|28-01-2026 17:29
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|90C14268
|99
|28-01-2026 15:23
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|36H02430
|100
|28-01-2026 18:56:27
|Chạy sai làn đường
|Ô tô con
|51K02159
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
