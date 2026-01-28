Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh sách phạt nguội mới nhất trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

28-01-2026 - 09:39 AM | Xã hội

Hiện tại, toàn bộ hồ sơ và hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục "phạt nguội" theo quy định.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) thí điểm, trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 26/1/2026 đến 12h00’ ngày 27/1/2026), tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống phát hiện 58 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), có 06 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 27-01-2026 06:02:41 19C17740 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2 26-01-2026 17:56:38 24A08306 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
3 26-01-2026 21:15:21 78C03689 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
4 26-01-2026 18:42:11 86H04597 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn
5 26-01-2026 17:47:55 90C14268 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
6 26-01-2026 19:07:04 98H04148 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
7 26-01-2026 16:46:51 88D106162 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8 26-01-2026 16:35:02 29Y153479 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
9 26-01-2026 16:25:27 18F87006 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
10 26-01-2026 16:18:20 17AB07567 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
11 26-01-2026 16:17:50 29P179227 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 26-01-2026 16:15:56 14Z146559 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 26-01-2026 16:14:37 29V134552 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 26-01-2026 15:51:23 35H16432 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 26-01-2026 15:49:39 29E288443 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 26-01-2026 15:35:48 29G214872 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 26-01-2026 15:33:46 29BE10109 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 26-01-2026 15:28:32 17B61436 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
19 26-01-2026 15:28:04 29N194023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 26-01-2026 15:28:00 1666 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 26-01-2026 15:15:15 29P155972 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 26-01-2026 15:13:11 37B245386 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 26-01-2026 15:07:11 35AA12806 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 26-01-2026 14:44:40 37K173394 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 26-01-2026 14:43:53 43134725 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
26 26-01-2026 14:36:47 29V734260 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 26-01-2026 14:36:37 29B122083 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
28 26-01-2026 14:34:17 34E128157 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
29 26-01-2026 14:34:17 29BC09168 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
30 26-01-2026 10:25:07 29P120669 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
31 26-01-2026 10:19:40 37F183126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
32 26-01-2026 10:18:14 29G212292 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
33 26-01-2026 10:13:36 17L22202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
34 26-01-2026 10:11:56 18T13207 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
35 26-01-2026 09:51:22 29T63968 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 26-01-2026 08:41:36 29T184621 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 26-01-2026 08:40:16 29Y61916 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 26-01-2026 08:26:18 36BC00816 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 26-01-2026 08:26:17 29S697126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 26-01-2026 08:12:51 16N71414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 26-01-2026 14:17:30 29BA08381 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
42 26-01-2026 14:09:21 2G111758 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
43 26-01-2026 14:07:47 16N33015 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
44 26-01-2026 14:05:39 36B754233 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
45 26-01-2026 14:05:35 29L127001 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
46 26-01-2026 14:05:30 38H137904 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
47 26-01-2026 14:00:20 29E149140 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
48 26-01-2026 13:51:00 29LD41176 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
49 26-01-2026 13:50:26 29N178900 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
50 26-01-2026 13:47:00 35H104609 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
51 26-01-2026 13:44:27 18D174870 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
52 26-01-2026 13:43:04 30K44340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
53 26-01-2026 13:14:30 23B167716 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
54 26-01-2026 13:06:25 29V141742 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
55 26-01-2026 13:02:43 29K66886 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
56 26-01-2026 12:49:17 29Y573990 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
57 26-01-2026 12:41:58 88S19251 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
58 26-01-2026 12:35:32 177B7111 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
59 26-01-2026 12:33:38 14S105101 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
60 26-01-2026 11:51:30 29BL08320 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
61 26-01-2026 11:51:22 29Y335076 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
62 26-01-2026 11:51:21 23Y32542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
63 26-01-2026 10:52:29 29Y758839 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
64 26-01-2026 10:44:31 30M22337 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
65 26-01-2026 17:00:58 29Y551256 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
66 26-01-2026 16:42:17 17L42049 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
67 26-01-2026 16:22:55 29BM05219 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
68 26-01-2026 16:13:13 19K116813 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
69 26-01-2026 16:01:32 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
70 26-01-2026 16:00:44 29P186411 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
71 26-01-2026 15:57:06 75AE04086 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
72 26-01-2026 14:43:33 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
73 26-01-2026 14:37:22 14U154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
74 26-01-2026 13:31:51 28D129704 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
75 26-01-2026 11:56:49 29E276439 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
76 26-01-2026 11:55:16 88D119777 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
77 26-01-2026 11:48:35 29E297553 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
78 26-01-2026 11:38:26 29AD27207 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
79 26-01-2026 11:28:35 18E131637 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
80 26-01-2026 11:10:01 14D154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
81 26-01-2026 10:13:47 29147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
82 26-01-2026 09:33:02 29AA29500 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
83 26-01-2026 09:19:47 29C194686 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
84 26-01-2026 09:03:07 29U131731 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
85 26-01-2026 07:41:33 29G101233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ

Cách nộp phạt nguội

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

