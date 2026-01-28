Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng, con trai xác nhận đủ nhưng lại báo công an

28-01-2026 - 06:47 AM | Xã hội

Người phụ nữ ở Hà Nội bị mất 20 triệu đồng vì một tin nhắn qua Messenger.

Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tài khoản mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều người vẫn chủ quan, dẫn đến bị kẻ gian lợi dụng.

Mới đây, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, về việc bị lừa đảo số tiền 20 triệu đồng thông qua tin nhắn giả danh người thân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/1/2026, bà P. nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger từ một tài khoản có tên và ảnh đại diện giống cháu trai, với nội dung xin tiền để mua máy tính. Ít phút sau, một tài khoản Messenger khác có tên và hình ảnh giống con trai bà tiếp tục nhắn tin, xác nhận và đề nghị bà chuyển tiền.

Mẹ báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng, con trai xác nhận đủ nhưng lại báo công an- Ảnh 1.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị mất 20 triệu đồng chỉ vì một tin nhắn. (Ảnh minh hoạ)

Tin tưởng đó là con trai và cháu ruột, bà P. đã chuyển 20 triệu đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi con trai bà đi làm về, gia đình mới phát hiện toàn bộ tin nhắn trước đó đều do đối tượng xấu giả mạo. Ngay sau đó, bà P. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi vay mượn tiền, đặc biệt với lý do cần gấp, người dân cần bình tĩnh xác minh bằng cách gọi trực tiếp qua số điện thoại quen thuộc hoặc gặp mặt trực tiếp.

Ngoài ra, trước khi chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ thông tin tài khoản người nhận, không truy cập các đường link lạ dù được gửi từ tài khoản quen biết. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.Hà Nội

Theo Huỳnh Duy

Phụ nữ số

