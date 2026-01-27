Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ chuyển mưa rét từ hôm nào?

27-01-2026 - 20:12 PM | Xã hội

Theo dự báo, từ khoảng chiều tối ngày 30/1, Bắc Bộ sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/1), đợt không khí lạnh suy yếu lệch đông nên nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhẹ. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong vài ngày tới.

Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, Bắc Bộ có mưa rải rác do không khí lạnh mạnh tăng cường trở lại. Trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sẽ chuyển mưa rét từ hôm nào?- Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/1

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 12-27 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ từ 13-20 độ, có nơi dưới 12 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 14-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

