Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn

27-01-2026 - 16:59 PM | Xã hội

Từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 1.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (sinh năm 1979, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 2.

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông, cảnh sát phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate (thường gọi là “thủy tinh lỏng”).

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 3.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 4.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate – hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 5.

Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 6.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn- Ảnh 7.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

