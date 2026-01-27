Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Văn Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi. Theo đó, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.