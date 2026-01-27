Bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường trong vụ ngâm thịt ốc bằng hóa chất quy mô đặc biệt lớn
27-01-2026 - 16:59 PM |
Xã hội
Từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Theo Duy Anh
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật
