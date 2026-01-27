Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Dư Thiện Nhân 27 tuổi

27-01-2026 - 15:15 PM | Xã hội

Bị can Nhân bị cáo buộc đã chiếm đoạt 11 xe ô tô, cầm cố được tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng trong khoảng 1 năm.

Ngày 27/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, trú tại xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Dư Thiện Nhân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời.

Do không còn khả năng trả nợ, nên Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái của các cá nhân, rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả tiền thuê xe của những người cho thuê trước, đóng lãi cho những khoản tiền cầm cố xe, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Dư Thiện Nhân - Ảnh 1.

Nguyễn Dư Thiện Nhân tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Nai

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 1/2026, Nhân đã chiếm đoạt 11 xe ô tô, cầm cố được tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngày 14/1, Nhân biết hành vi của mình bị bại lộ và không có khả năng chuộc xe trả lại cho nạn nhân nên đã tìm đến Cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Nguyễn Dư Thiện Nhân nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 12 Trần Hưng Đạo, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), gặp Điều tra viên Hoàng Đặng Thái Sơn - SĐT: 0867.193.139 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện thêm dấu vết đốt quần áo, trang bị để phi tang

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Phát hiện thêm dấu vết đốt quần áo, trang bị để phi tang Nổi bật

Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger

Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger Nổi bật

Những Đảng viên nào được nhận từ 600.000 đồng - 2.000.000 đồng/người vào Tết Nguyên đán 2026 tới?

Những Đảng viên nào được nhận từ 600.000 đồng - 2.000.000 đồng/người vào Tết Nguyên đán 2026 tới?

14:33 , 27/01/2026
Công an tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo nóng

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo nóng

13:29 , 27/01/2026
Chuyên gia nói gì về sự nguy hiểm của virus Nipah Ấn Độ?

Chuyên gia nói gì về sự nguy hiểm của virus Nipah Ấn Độ?

11:32 , 27/01/2026
7 tỉnh, thành miền Bắc ô nhiễm không khí hôm nay

7 tỉnh, thành miền Bắc ô nhiễm không khí hôm nay

11:18 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên