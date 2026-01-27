Công an tỉnh Gia Lai vừa phát thông báo nóng

Ai biết những thông tin dưới đây hãy báo ngay cho công an

Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân tố giác tội phạm liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai ngày 19/1.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo vệ bí mật tuyệt đối; ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm...) và thông tin liên quan đến việc đào hố chôn giấu phương tiện hoặc tấm ván gỗ mà các đối tượng dùng để che giấu phương tiện thì cung cấp ngay cho cơ quan công an, thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Tổ chức, cá nhân nào biết thông tin mà che giấu, không tố giác sẽ bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp các thông tin có liên quan đến đối tượng nghi vấn, phương tiện, hướng di chuyển hoặc các biểu hiện bất thường cho lực lượng Công an qua số điện thoại đường dây nóng 113 hoặc số điện thoại di động 0966791268 gặp Thượng tá Đậu Công Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai hoặc thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Phát hiện chiếc xe bị chôn, và các dấu vết nghi đốt quần áo để phi tang

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng trên, cảnh sát phát hiện chiếc xe máy Exciter màu vàng đen được chôn dưới hố ở một bãi đất trống gần Khu công nghiệp Diên Phú - cách nơi gây án khoảng 5km. Đây là khu vực khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Theo miêu tả trên tờ Tuổi trẻ, tại hiện trường, chiếc xe máy được chôn dưới hố đào hình chữ nhật, sâu khoảng 1m, phía trên được che lấp lại bằng tấm bạt xanh da trời.

Nhiều khả năng các thủ phạm đã đào hố chuẩn bị sẵn từ trước để phi tang sau vụ cướp. Hai bên thành hố được nẹp cây gỗ để làm khung phủ vật liệu che lấp ngụy trang phía trên.

Trao đổi với tờ Tiền phong, đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thông tin, vị trí chiếc xe được phát hiện nằm trong một hố sâu bất thường, có dấu mới đào, nhưng không rõ hình thành từ thời điểm nào.

Ngoài ra, cách nơi chôn giấu xe máy khoảng 200m có một vị trí bị đốt cháy nghi do các đối tượng đã đốt tiêu hủy áo quần và một số trang bị dùng thực hiện vụ cướp.