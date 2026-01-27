Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 tỉnh, thành miền Bắc ô nhiễm không khí hôm nay

27-01-2026 - 11:18 AM | Xã hội

Hôm nay (27/1), ô nhiễm không khí có xu hướng mở rộng ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình và thành phố Hải Phòng cũng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Sáng nay (27/1), Hà Nội và nhiều tỉnh/thành phố lân cận bị bao phủ một bầu không khí mù mịt. Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, chỉ số chất lượng không khí phổ biến ở ngưỡng đỏ từ 151-200 – ngưỡng xấu, có hại cho sức khỏe mọi người.

Phạm vi ô nhiễm rất rộng, bao gồm các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng.

Tại ứng dụng Air Visual với số điểm đo lớn hơn cũng ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí bao phủ khắp khu vực đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh trung du như Phú Thọ, Thái Nguyên. Mức độ ô nhiễm phổ biến từ đỏ đến tím (ngưỡng rất xấu – rất có hại cho sức khoẻ mọi người).

Trên bảng xếp hạng thế giới của Air Visual trong sáng nay, Hà Nội liên tục nằm trong Top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, đứng chung với các điểm nóng ô nhiễm không khí toàn cầu gồm Delhi của Ấn Độ, Dakar của Senegal, Dkaha của Bangladesh, Cairo của Ai Cập.

Nhiều địa phương miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong hôm nay (27/1).

Theo các chuyên gia, miền Bắc đang trong giai đoạn không khí lạnh suy yếu, điều kiện lặng gió kết hợp với hiện tượng nghịch nhiệt khiến các chất ô nhiễm không khí, chủ yếu là bụi mịn PM2.5 không khuếch tán được, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí.

Hệ thống dự báo chất lượng không khí Hà Nội nhận định, ô nhiễm sẽ kéo dài đến khoảng thứ 5, phạm vi ô nhiễm tiếp tục bao trùm khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh trung du như Thái Nguyên, Phú Thọ.

Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tràn xuống nước ta, giúp tình trạng ô nhiễm không khí được cải thiện, miền Bắc sẽ có ít ngày chất lượng không khí ở ngưỡng trung bình.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

