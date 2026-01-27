Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau ngày 1/7, cơ quan thuế sẽ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 8 trường hợp sau

27-01-2026 - 09:44 AM | Xã hội

Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7 tới quy định rõ các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Sau ngày 1/7, cơ quan thuế sẽ kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 8 trường hợp sau- Ảnh 1.

Tại Điều 22, Mục 6 của Luật Quản lý thuế 2025 (Luật số 108/2025/QH15) quy định chi tiết về kiểm tra thuế.

Theo đó, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế trong các trường hợp sau:

- Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế

- Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế và trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hoàn thuế

- Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

- Trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề

- Trường hợp theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền Người nộp thuế có rủi ro cao thuộc trường hợp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh

- Trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Cụ thể, khi kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu; ban hành quyết định ấn định thuế, xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế hoặc chuyển sang kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

- Trường hợp kiểm tra theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế

- Trường hợp hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế của người nộp thuế có rủi ro cao

Luật Quản lý Thuế 2025 cũng quy định cơ quan hải quan kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản này; kiểm tra sau thông quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan; kiểm tra các điều kiện áp dụng chính sách thuế theo quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan hải quản thực hiện kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp cần thiết và còn đủ điều kiện.

Đối với các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề và các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế không quá 01 lần trong 01 năm. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp kiểm tra lại quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.

Thời hạn kiểm tra thuế không quá 20 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 20 ngày.

Thời hạn kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết không quá 40 ngày, trường hợp cần thiết thì có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 40 ngày.

Trường hợp cần thu thập, trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài thì thời hạn kiểm tra thuế có thể kéo dài nhưng không quá 02 năm.

Thời hạn kiểm tra quy định tại điểm này không bao gồm thời gian tạm dừng kiểm tra theo thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Theo Phann Trang

An ninh tiền tệ

