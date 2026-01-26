Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Trực

26-01-2026 - 21:32 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Trực được xác định lái xe khi có nồng độ cồn, thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 26/1 cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Trực, trú thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/9/2025, Nguyễn Văn Trực điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 93L1-080.xx chở theo con trai là N.P.T lưu thông trên tuyến đường liên thôn theo hướng từ thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa đi ra đường ĐT741. Khi lưu thông đến đoạn đường trên, đã xảy ra va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Honda Cup không biển kiểm soát do ông Nguyễn Ngọc K., trú cùng thôn, điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm ông Nguyễn Ngọc K. bị chấn thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong sau đó.

Điều tra viên thực hiện đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Trực - Ảnh: Công an Đồng Nai

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do Nguyễn Văn Trực điều khiển xe mô tô biển số 93L1-080.xx trên đường mà trong máu có nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày 16/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trực theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger

Công an cảnh báo người dân không gửi những hình sau qua Zalo hay Messenger Nổi bật

Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm?

Miền Bắc liên tục đón không khí lạnh, Tết Nguyên đán liệu có rét đậm? Nổi bật

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong chợ Nhị Thiên Đường: Nhà cửa hàng hóa bị thiêu rụi sau một đêm, người dân ngậm ngùi đi thuê trọ sát Tết

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong chợ Nhị Thiên Đường: Nhà cửa hàng hóa bị thiêu rụi sau một đêm, người dân ngậm ngùi đi thuê trọ sát Tết

17:28 , 26/01/2026
Tin vui cho người dân TPHCM: Hơn 15.000 hộ gia đình được cấp thẻ BHYT miễn phí 100% trong năm 2026

Tin vui cho người dân TPHCM: Hơn 15.000 hộ gia đình được cấp thẻ BHYT miễn phí 100% trong năm 2026

16:59 , 26/01/2026
389 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

389 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16:35 , 26/01/2026
Khám xét, bắt Lê Văn Phương SN 1993 trong đường dây lớn, tịch thu loạt ô tô, xe máy, điện thoại

Khám xét, bắt Lê Văn Phương SN 1993 trong đường dây lớn, tịch thu loạt ô tô, xe máy, điện thoại

16:08 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên