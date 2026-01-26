Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét, bắt Lê Văn Phương SN 1993 trong đường dây lớn, tịch thu loạt ô tô, xe máy, điện thoại

26-01-2026 - 16:08 PM | Xã hội

Các đối tượng bị điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an tỉnh Tây Ninh vừa đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, phương thức tinh vi và khép kín.

Theo thông tin từ cơ quan công an, liên quan đến vụ án, 6 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, gồm: Lê Văn Phương (SN 1993), Binh Hia (SN 1996), Dốt Chanh (SN 1987), Dốt Chanh Ngọt (SN 1991), Son Xà Sách (SN 1988) và À Dí (SN 2002), cùng trú tại tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng bị điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng ngày 24/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Ninh Điền triển khai lực lượng mật phục tại khu vực đường mòn thuộc ấp Thành Tân, xã Ninh Điền. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đưa 4 người nước ngoài vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khám xét, bắt Lê Văn Phương SN 1993 trong đường dây lớn, tịch thu loạt ô tô, xe máy, điện thoại - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Tây Ninh

Qua kiểm tra, công an xác định các đối tượng Binh Hia, Dốt Chanh, Lê Văn Phương cùng Nguyễn Sơn Trà (SN 1992) điều khiển ô tô đến điểm hẹn để đón nhóm người nước ngoài gồm Cai Xiao Bao (SN 1997), Wu Kun Long (SN 2004), Liu Lin (SN 2001) và Lu Jian Kang (SN 2008).

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật phục vụ hoạt động phạm pháp, gồm 1 ô tô, 3 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đưa đón, liên lạc và bố trí lộ trình nhập cảnh trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Binh Hia là đối tượng cầm đầu đường dây. Nhóm này đã câu kết với các đối tượng bên kia biên giới Campuchia để đưa người nước ngoài đang lao động trái phép tại Campuchia về Việt Nam thông qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Để đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng, các đối tượng thường chọn thời điểm đêm khuya, liên tục thay đổi địa điểm đón người, phân công người cảnh giới từ xa và sử dụng nhiều phương tiện liên lạc khác nhau, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan cũng như các mắt xích phía bên kia biên giới, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khám xét, bắt Lê Văn Phương SN 1993 trong đường dây lớn, tịch thu loạt ô tô, xe máy, điện thoại - Ảnh 2.

Lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới. Ảnh: CA Tây Ninh

Khuyến cáo của cơ quan chức năng

Khám xét, bắt Lê Văn Phương SN 1993 trong đường dây lớn, tịch thu loạt ô tô, xe máy, điện thoại - Ảnh 3.

Theo Chi Chi

