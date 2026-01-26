Công an thông báo nhận được cuộc gọi có nội dung sau, tắt máy ngay và gọi 113

Công an tỉnh Nghệ An đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới mang tên “bắt cóc online”, trong đó các đối tượng thao túng tâm lý khiến nạn nhân tự cô lập bản thân, làm theo chỉ đạo từ xa. Mới đây, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu một thiếu nữ 16 tuổi đang trên đường vào TP. Hồ Chí Minh theo yêu cầu của nhóm lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17/1, Công an phường Vinh Hưng nhận được tin báo từ một gia đình ở Hà Nội về việc nghi con gái là L.T.A. (sinh năm 2010) bị “bắt cóc online”. Thời điểm đó, em A. đã rời khỏi nhà và đang di chuyển bằng tàu hỏa vào TP. Hồ Chí Minh.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, tắt máy và liên hệ ngay Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ. (Ảnh minh hoạ)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Vinh Hưng phối hợp với Ga Vinh nhanh chóng xác định được vị trí của A. trên chuyến tàu chạy theo hướng Bắc - Nam. Chỉ sau khoảng 1 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận được em trên một toa tàu.

Tại thời điểm được phát hiện, A. trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần bất ổn và cho biết đang làm theo “chỉ đạo” của các đối tượng lừa đảo qua mạng. Em sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Vinh Hưng an toàn và bàn giao cho gia đình.

Cơ quan Công an nhận định, đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, hình thức lừa đảo tinh vi khi các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, đe dọa, gây áp lực tâm lý buộc nạn nhân tự tách khỏi gia đình, cắt liên lạc với người thân và coi mình như “con tin” trong không gian mạng. Từ đó, các đối tượng dễ dàng ép buộc chuyển tiền hoặc dụ dỗ nạn nhân di chuyển đến những địa bàn nguy hiểm, thậm chí ra nước ngoài.

Công an khẳng định, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”, không làm việc qua video call và không yêu cầu giữ bí mật hay rời khỏi nơi cư trú. Người dân tuyệt đối không tin và không làm theo các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, hướng dẫn cắt liên lạc với gia đình.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, tắt máy và liên hệ ngay Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ. Phụ huynh cũng được khuyến cáo thường xuyên quan tâm, theo dõi tâm lý, hoạt động trên mạng xã hội của con em mình nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.