Kết luận của Sở Tài chính Đắk Lắk về việc 5 cán bộ xin nghỉ việc, chuyển công tác

Ngày 25-1, nguồn tin cho biết Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản thông báo kết luận cuộc họp xem xét đơn xin chuyển công tác, nghỉ thôi việc của 5 công chức tại sở.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thống nhất cho 5 cán bộ chuyển công tác, nghỉ việc vì lý do cá nhân

Theo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, trong những tháng cuối năm 2025, đơn vị nhận được 4 đơn xin chuyển công tác và 1 đơn xin nghỉ thôi việc của công chức.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức buổi làm việc để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các công chức. Đồng thời, đoàn công tác của Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính và các công chức có đơn xin nghỉ thôi việc, chuyển công tác.

Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ kết quả các buổi làm việc, công chức xin chuyển công tác, xin nghỉ thôi việc là xuất phát từ lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng cá nhân.

Trên cơ sở kết quả các buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thống nhất điều động ông Lê Văn Trung (SN 1984, Phó Trưởng Phòng Ngân sách xã, phường) có nguyện vọng về làm việc tại UBND xã Phú Hòa 2 (tỉnh Đắk Lắk).

Thống nhất điều động 3 công chức về làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo nguyện vọng, gồm: công chức Nguyễn Việt Nhân (SN 1983, Trưởng Phòng Tổng hợp và Quản lý ngân sách), có nguyện vọng về làm việc tại Văn phòng Tỉnh ủy; công chức Đặng Quang Hà (SN 1978, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành), có nguyện vọng về làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; công chức Trần Thị Kiều Nhi (SN 1991, Chuyên viên Phòng kinh tế ngành), có nguyện vọng về làm việc tại Sở Công Thương.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính thống nhất cho công chức Trương Quang Việt (SN 1977, Trưởng Phòng Kinh tế ngành) được nghỉ thôi việc theo nguyện vọng vì lý do sức khỏe.