Bảo hiểm xã hội thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

25-01-2026 - 19:07 PM | Xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng dịp cận Tết Nguyên đán mà người dân cần nắm rõ.

Cận Tết Nguyên đán, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các hành vi lừa đảo mạo danh cơ quan BHXH nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân của người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Theo BHXH Việt Nam, các đối tượng thường giả danh cán bộ xã, phường hoặc nhân viên BHXH gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận “tiền hỗ trợ Tết”, “trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp” với số tiền lớn. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dẫn dụ người dân truy cập các đường link lạ để “cập nhật VssID”, “xác nhận nhận tiền”.

Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân. BHXH Việt Nam khẳng định, mọi chính sách hỗ trợ đều được triển khai công khai thông qua chính quyền địa phương hoặc các kênh thông tin chính thống; cơ quan BHXH không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP hay thực hiện giao dịch qua các đường link không rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều website, fanpage giả mạo có giao diện gần giống các trang chính thức của BHXH Việt Nam, ngân hàng hoặc doanh nghiệp lớn. Một số đối tượng còn sử dụng công nghệ AI, deepfake để giả giọng nói, hình ảnh, video của cán bộ cơ quan chức năng, khiến các thông báo hỗ trợ tài chính hay hoàn tất hồ sơ BHXH trở nên rất “đáng tin”.

Dịp Tết cũng ghi nhận sự gia tăng các chiêu trò lừa đảo như “vay tiền online”, “rút BHXH một lần nhanh”. Với quảng cáo thủ tục đơn giản, giải ngân ngay, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc phí hồ sơ, sau đó cắt đứt liên lạc.

Để phòng tránh rủi ro, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số (BHXH Việt Nam) khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay email chưa được xác thực; không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không tin cậy.

Người dân chỉ nên theo dõi thông tin từ cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam và các ngân hàng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan BHXH gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Khả Văn

