Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm - Mai Văn Thi, đã ra đầu thú

25-01-2026 - 13:43 PM | Xã hội

Sau thời gian bỏ trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” đã đến Công an phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đầu thú.

Ngày 25-1, Công an phường Quy Nhơn cho biết đã tiếp nhận Mai Văn Thi (SN 1993; trú thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ; nay là xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Giết người" – đến đầu thú.

Gia Lai: Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú - Ảnh 1.

Cán bộ Công an phường Quy Nhơn tiếp nhận đối tượng Mai Văn Thi đến đầu thú.

Trước đó, Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cũ khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" và bị TAND tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội "Giết người" nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cũ đã ra quyết định truy nã đối với Mai Văn Thi.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn xác định đối tượng đang lẩn trốn tại TP HCM nên đã tích cực vận động, thuyết phục ra đầu thú.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Quy Nhơn đã hoàn tất thủ tục và bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đức Anh

Người lao động

