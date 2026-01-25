Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Tháp thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/người

25-01-2026 - 07:00 AM | Xã hội

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có mức thưởng cao nhất 300 triệu đồng, tiếp đến khối doanh nghiệp dân doanh với mức cao nhất 256 triệu đồng.

Sở Nội vụ Đồng Tháp vừa có thống kê ban đầu về lương năm 2025, thưởng Tết 2026 của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, thống kê từ 187 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 119.200 lao động trên địa bàn tỉnh cho thấy, mức lương bình quân năm qua trên 10 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trả lương cao nhất, có vị trí đến 300 triệu đồng/người/tháng; mức lương bình quân thấp nhất thuộc khối doanh nghiệp dân doanh (3,5 triệu đồng/người/tháng).

Công nhân chế biến cá tra tại Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2026, các doanh nghiệp tại Đồng Tháp thưởng bình quân 8,6 triệu đồng/người; trong đó mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (166 triệu đồng), thưởng thấp nhất là doanh nghiệp dân doanh (100.000 đồng).

Tới nay, có 177 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 116.500 lao động ở Đồng Tháp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2026, với mức bình quân 6,4 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp dân doanh thưởng cao nhất 256 triệu đồng.

Theo Chúc Trí - Tấn Minh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiền về tài khoản ngân hàng: 8 khoản tiền này bắt buộc phải đóng thuế nếu không muốn gặp rắc rối

Tiền về tài khoản ngân hàng: 8 khoản tiền này bắt buộc phải đóng thuế nếu không muốn gặp rắc rối Nổi bật

Giữ lại CCCD cũ: Thói quen của nhiều người giờ có thể bị xử phạt nặng

Giữ lại CCCD cũ: Thói quen của nhiều người giờ có thể bị xử phạt nặng Nổi bật

Khám xét hàng loạt địa điểm, bắt vợ chồng Nguyễn Duy Hiển và Ngô Mỹ Hoành

Khám xét hàng loạt địa điểm, bắt vợ chồng Nguyễn Duy Hiển và Ngô Mỹ Hoành

21:47 , 24/01/2026
Bắt tạm giam chủ hụi Lê Tuyết Nhung

Bắt tạm giam chủ hụi Lê Tuyết Nhung

20:59 , 24/01/2026
Tạm đình chỉ giáo viên bị tố sửa bài kiểm tra, “dìm” điểm hàng loạt học sinh

Tạm đình chỉ giáo viên bị tố sửa bài kiểm tra, “dìm” điểm hàng loạt học sinh

20:39 , 24/01/2026
Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới, mưa rét kéo dài

Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới, mưa rét kéo dài

19:59 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên