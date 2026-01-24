Khám xét hàng loạt địa điểm, bắt vợ chồng Nguyễn Duy Hiển và Ngô Mỹ Hoành

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng PC03) ngày 24/1/2026 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962, cư trú TP. Hồ Chí Minh), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973, cư trú TP. Hồ Chí Minh) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993, cư trú TP. Hồ Chí Minh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Thông tin trên CAND cho hay, lúc 13h30 ngày 8/1/2026, trong quá trình tuần tra địa bàn, Tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua làm việc, Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên đi giao cho khách thông qua chành xe tuyến TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh. Từ đó, Cơ quan điều tra tiến hành mở rộng xác minh, khám xét các địa điểm có liên quan và thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì.

Điều tra viên làm việc tại hiện trường với đối tượng Nguyễn Duy Hiển - Ảnh: Người lao động

Công an thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả - Ảnh: CAND

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc đông y” chưa được cấp phép, đồng thời tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)... để in trên bao bì, tạo cảm giác là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định nhóm này còn pha trộn hoạt chất betamethasone – một chất tân dược chống viêm, giảm đau – không được phép sử dụng trong thuốc đông y, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu dùng kéo dài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.