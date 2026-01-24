Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét hàng loạt địa điểm, bắt vợ chồng Nguyễn Duy Hiển và Ngô Mỹ Hoành

24-01-2026 - 21:47 PM | Xã hội

Từ lời khai đối tượng Nghề, cơ quan điều tra tiến hành mở rộng xác minh, khám xét các địa điểm có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng PC03) ngày 24/1/2026 cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962, cư trú TP. Hồ Chí Minh), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973, cư trú TP. Hồ Chí Minh) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993, cư trú TP. Hồ Chí Minh) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Thông tin trên CAND cho hay, lúc 13h30 ngày 8/1/2026, trong quá trình tuần tra địa bàn, Tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng carton chứa thuốc dạng hoàn màu đen, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua làm việc, Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số hàng trên đi giao cho khách thông qua chành xe tuyến TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh. Từ đó, Cơ quan điều tra tiến hành mở rộng xác minh, khám xét các địa điểm có liên quan và thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn, bao bì.

Điều tra viên làm việc tại hiện trường với đối tượng Nguyễn Duy Hiển - Ảnh: Người lao động

Công an thu giữ 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả - Ảnh: CAND

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do các sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây đã bị thu hồi, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành đã tổ chức sản xuất nhiều loại “thuốc đông y” chưa được cấp phép, đồng thời tự đặt tên thuốc, dựng tên công ty và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)... để in trên bao bì, tạo cảm giác là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định nhóm này còn pha trộn hoạt chất betamethasone – một chất tân dược chống viêm, giảm đau – không được phép sử dụng trong thuốc đông y, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe nếu dùng kéo dài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiền về tài khoản ngân hàng: 8 khoản tiền này bắt buộc phải đóng thuế nếu không muốn gặp rắc rối

Tiền về tài khoản ngân hàng: 8 khoản tiền này bắt buộc phải đóng thuế nếu không muốn gặp rắc rối Nổi bật

Giữ lại CCCD cũ: Thói quen của nhiều người giờ có thể bị xử phạt nặng

Giữ lại CCCD cũ: Thói quen của nhiều người giờ có thể bị xử phạt nặng Nổi bật

Bắt tạm giam chủ hụi Lê Tuyết Nhung

Bắt tạm giam chủ hụi Lê Tuyết Nhung

20:59 , 24/01/2026
Tạm đình chỉ giáo viên bị tố sửa bài kiểm tra, “dìm” điểm hàng loạt học sinh

Tạm đình chỉ giáo viên bị tố sửa bài kiểm tra, “dìm” điểm hàng loạt học sinh

20:39 , 24/01/2026
Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới, mưa rét kéo dài

Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh mới, mưa rét kéo dài

19:59 , 24/01/2026
Tin vui cho hàng triệu người hưởng lương hưu, BHXH ngay trong tháng 2

Tin vui cho hàng triệu người hưởng lương hưu, BHXH ngay trong tháng 2

19:25 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên