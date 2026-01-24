Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiền về tài khoản ngân hàng: 8 khoản tiền này bắt buộc phải đóng thuế nếu không muốn gặp rắc rối

24-01-2026 - 11:31 AM | Xã hội

Không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều là tài sản riêng và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) đã có lưu ý quan trọng về 8 trường hợp nhận tiền cụ thể có thể bị truy thu thuế thu nhập cá nhân.

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa đưa ra lưu ý về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định. Cụ thể như sau:

Thứ nhất là các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng.

Thứ hai là thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Thứ ba là thu nhập từ đầu từ vốn, gồm: tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ).

Thứ tư là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, gồm: chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Thứ năm là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước; các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu là thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng, bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Thứ bảy là thu nhập từ bản quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ tám là thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Cơ quan thuế nhấn mạnh rằng việc hiểu đúng nguồn gốc dòng tiền là vô cùng quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý về sau. Tuy nhiên, người dân cũng cần an tâm rằng nguyên tắc không đánh thuế hai lần luôn được áp dụng; nghĩa là nếu cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế tại nguồn hoặc trước đó cho các khoản tiền này, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này sẽ không bị tính thuế lại.

Từ 1/7/2026, người có lương 20 triệu sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

