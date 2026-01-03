Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân 2026?

03-01-2026 - 10:24 AM | Xã hội

Từ 2026, người lao động chỉ phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi lương sau các khoản giảm trừ vượt mức quy định, tùy theo số người phụ thuộc.

 Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân 2026?

Theo quy định của pháp luật, cá nhân phải đóng đóng thuế thu nhập cá nhân khi:

Tổng tiền lương, tiền công > Các khoản thu nhập được miễn thuế + Các khoản giảm trừ

Trong đó:

- Căn cứ Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công gồm: 

+ Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định pháp luật.

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản giảm trừ bao gồm giảm trừ gia cảnh và các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân 2026?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh áp dụng theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 như sau: 

+ Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế: 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm).

+ Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc: 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

TT

Số người phụ thuộc

Thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công/tháng

Tổng thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công/năm

1

Không có người phụ thuộc

> 15,5 triệu đồng

> 186 triệu đồng

2

Có 01 người phụ thuộc

> 21,7 triệu đồng

> 260,4 triệu đồng

3

Có 02 người phụ thuộc

> 27,9 triệu đồng

> 334,8 triệu đồng

4

Có 03 người phụ thuộc

> 34,1 triệu đồng

> 409,2 triệu đồng

5

Có 04 người phụ thuộc

> 40,3 triệu đồng

> 483,6 triệu đồng

Lưu ý: Thu nhập dưới đây là thu nhập từ tiền lương, tiền công đã trừ các khoản sau:

- Các đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

- Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

- Các khoản không tính thuế thu nhập cá nhân như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa,…

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân chi tiết

Căn cứ Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (1)

Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân - Các khoản giảm trừ (2)

Tiếp đó, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = Tổng thu nhập - Các khoản thu nhập được miễn thuế (3)

Căn cứ các công thức trên thì cá nhân chỉ phải nộp thuế khi có thu nhập tính thuế (thu nhập tính thuế > 0). Để xác định chính xác mình có phải nộp thuế hay không thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công tính tuần tự theo các bước sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập

Bước 2: Tính các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

Các khoản thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công gồm:

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định pháp luật.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)

Bước 4: Tính các khoản giảm trừ

Bao gồm giảm trừ gia cảnh và các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)

Bước 6: Tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo công thức (1)

Mức thuế thu nhập cá nhân phải đóng đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính theo lũy tiến từng phần. Cụ thể gồm 07 bậc thuế:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước "vô thời hạn" trong năm 2026

Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước "vô thời hạn" trong năm 2026 Nổi bật

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, nơi rét nhất có thể xuống dưới 7 độ C: Hà Nội lạnh đến mức nào?

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, nơi rét nhất có thể xuống dưới 7 độ C: Hà Nội lạnh đến mức nào? Nổi bật

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thìn sinh năm 1990

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thìn sinh năm 1990

10:12 , 03/01/2026
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có gì khác năm ngoái?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có gì khác năm ngoái?

09:46 , 03/01/2026
Tạm giữ hình sự Bùi Thị Hồng Thu và 3 người đàn ông

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Hồng Thu và 3 người đàn ông

09:15 , 03/01/2026
Miền Bắc đón đợt rét dài nhất từ đầu mùa

Miền Bắc đón đợt rét dài nhất từ đầu mùa

08:38 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên