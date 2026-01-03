Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Hồng Thu và 3 người đàn ông

03-01-2026 - 09:15 AM | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 04 đối tượng trên về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Sóc Sơn, TP Hà Nội vừa bắt giữ 04 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ.

Tối ngày 30/12/2025, Công an xã Sóc Sơn đã tiến hành kiểm tra các đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN: 1988; trú tại: xã Trung Giã, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Dậu (SN: 1981; trú tại: xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), Bùi Thị Hồng Thu (SN: 1969; trú tại: xã Sóc Sơn, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Huân (SN: 1976, trú tại: xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Tạm giữ hình sự Bùi Thị Hồng Thu và 3 người đàn ông - Ảnh 1.

Chân dung 4 đối tượng. Ảnh: CA Hà Nội

Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ 10 hộp pháo tại nhà của Nguyễn Tiến Mạnh. Kết quả giám định số tang vật thu giữ là pháo hoa nổ có tổng khối lượng 26 kg.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 04 đối tượng trên về hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước "vô thời hạn" trong năm 2026

Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước "vô thời hạn" trong năm 2026 Nổi bật

Bắt Võ Thị Mỹ Trang sinh năm 1990 cùng 2 người đàn ông

Bắt Võ Thị Mỹ Trang sinh năm 1990 cùng 2 người đàn ông Nổi bật

Miền Bắc đón đợt rét dài nhất từ đầu mùa

Miền Bắc đón đợt rét dài nhất từ đầu mùa

08:38 , 03/01/2026
Bộ Công an có đề xuất quan trọng: Từ chối làm điều này có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Bộ Công an có đề xuất quan trọng: Từ chối làm điều này có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

08:07 , 03/01/2026
Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, nơi rét nhất có thể xuống dưới 7 độ C: Hà Nội lạnh đến mức nào?

Miền Bắc đón không khí lạnh dồn dập, nơi rét nhất có thể xuống dưới 7 độ C: Hà Nội lạnh đến mức nào?

07:40 , 03/01/2026
[Infographic] - Chi tiết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 tại TP HCM

[Infographic] - Chi tiết bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1 tại TP HCM

07:31 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên