Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước "vô thời hạn" trong năm 2026

03-01-2026 - 07:10 AM | Xã hội

Có một trường hợp đặc biệt mà tấm thẻ Căn cước mới được cấp sẽ có giá trị sử dụng đến trọn đời.

Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước "vô thời hạn"

Dựa trên các quy định của Luật Căn cước mới, từ năm 2026 trở đi (và cả hiện tại), nếu một công dân thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước (dù là mã vạch hay gắn chip) khi đã đủ 60 tuổi, thẻ đó sẽ có giá trị sử dụng suốt đời.

Điều này đồng nghĩa với việc, trừ khi thẻ bị mất, hư hỏng hoặc công dân có nhu cầu thay đổi thông tin, họ sẽ không bao giờ phải quay lại cơ quan công an để làm thủ tục cấp đổi nữa. Đặc biệt, những người trên 60 tuổi đang sử dụng thẻ Căn cước công dân mã vạch cũ vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi qua đời mà không bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chip.

Để người dân hiểu rõ cơ sở pháp lý, dưới đây là trích dẫn nguyên văn các quy định liên quan trong Luật Căn cước 2023:

Điều 19 Luật Căn cước 2023 quy định:

- Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định về độ tuổi cấp đổi:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Từ quy định trên, thời hạn sử dụng thẻ cho từng nhóm tuổi như sau.

Dưới 12 tuổi: Thẻ cấp trước khi đủ 12 tuổi có giá trị đến khi đủ 14 tuổi.

Từ 14 đến 23 tuổi: Thẻ cấp trong giai đoạn này có giá trị đến khi đủ 25 tuổi.

Từ 25 đến 38 tuổi: Thẻ cấp trong giai đoạn này có giá trị đến khi đủ 40 tuổi.

Từ 40 đến 58 tuổi: Thẻ cấp trong giai đoạn này có giá trị đến khi đủ 60 tuổi.

Từ đủ 58 tuổi trở lên: Đây là điểm mấu chốt. Do quy định thẻ cấp trong vòng 2 năm trước tuổi đổi thẻ (60 tuổi) sẽ có giá trị đến mốc tiếp theo, mà sau 60 tuổi không còn mốc nào nữa, nên thẻ cấp từ khi đủ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng đến trọn đời. Như vậy, những người đi làm CCCD gắn chip khi đủ 58 tuổi cũng được sử dụng thẻ cho đến khi qua đời, mà không cần phải đi đổi thẻ ở mốc đủ 60 tuổi.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng những công dân trên 60 tuổi đang sử dụng Căn cước công dân có mã vạch (mẫu cũ) thì vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi qua đời mà không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chip.

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

