Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất

Từ năm 2025, việc kiểm tra giấy tờ và kiểm soát phương tiện tham gia giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ được thực hiện theo các quy định cụ thể tại Thông tư 73/2024/TT-BCA. Nội dung này nhằm thống nhất quy trình kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông.

Các loại giấy tờ CSGT được kiểm tra khi dừng xe

Theo quy định, khi kiểm soát người và phương tiện, CSGT có quyền yêu cầu xuất trình những giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện giao thông. Các giấy tờ này bao gồm giấy phép lái xe; chứng chỉ hoặc bằng điều khiển đối với xe máy chuyên dùng; giấy đăng ký xe hoặc bản sao có chứng thực kèm theo giấy xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp xe đang thế chấp.

Bên cạnh đó, đối với những phương tiện thuộc diện phải kiểm định, người điều khiển cần có giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các loại giấy tờ cần thiết khác theo quy định pháp luật.

Một điểm đáng chú ý là trong trường hợp thông tin về các giấy tờ nêu trên đã được tích hợp và cập nhật vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc trong các cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, việc kiểm tra có thể thực hiện trực tiếp thông qua hệ thống điện tử. Giá trị pháp lý của việc kiểm tra này được công nhận tương đương với việc kiểm tra giấy tờ bản gốc.

Trình tự kiểm soát điều kiện của phương tiện giao thông

Ngoài việc kiểm tra giấy tờ, CSGT còn tiến hành kiểm soát các điều kiện của phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo một trình tự nhất định. Việc kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc từ trước ra sau, từ trái qua phải, từ ngoài vào trong và từ trên xuống dưới.

Nội dung kiểm tra bao gồm hình dáng, kích thước bên ngoài, màu sơn, biển số của phương tiện; tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng. Đồng thời, CSGT cũng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trong những trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc.

Hiệu lệnh dừng phương tiện của CSGT có thể được thực hiện bằng một hoặc kết hợp nhiều tín hiệu khác nhau. Trong đó bao gồm gậy chỉ huy giao thông, còi, loa, tín hiệu ưu tiên của xe tuần tra, kiểm soát; hoặc các tín hiệu khác như biển báo hiệu, cọc tiêu, hàng rào chắn theo quy định của pháp luật.

Khi kiểm soát tại một điểm cố định trên đường hoặc tại trạm CSGT, cán bộ làm nhiệm vụ sẽ lựa chọn vị trí an toàn, đứng nghiêm, hướng về phía phương tiện cần kiểm tra và ra hiệu lệnh dừng bằng gậy chỉ huy kết hợp còi. Người điều khiển phương tiện có trách nhiệm giảm tốc độ và dừng xe đúng vị trí được hướng dẫn.

Dừng xe trong trường hợp tuần tra, kiểm soát cơ động

Trong quá trình tuần tra cơ động, nếu xe tuần tra đi cùng chiều và ở phía trước phương tiện cần kiểm soát, cán bộ CSGT sẽ sử dụng gậy chỉ huy đưa sang ngang rồi dựng thẳng đứng, đồng thời phát tín hiệu còi, loa hoặc tín hiệu ưu tiên để yêu cầu dừng xe. Người điều khiển phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh và dừng xe tại vị trí an toàn theo hướng dẫn.

Trường hợp xe tuần tra đi cùng chiều nhưng ở phía sau phương tiện cần kiểm soát, CSGT sẽ sử dụng loa và tín hiệu ưu tiên để yêu cầu dừng xe. Khi cần thiết và bảo đảm an toàn, xe tuần tra có thể vượt lên phía trước để thực hiện hiệu lệnh dừng theo đúng quy định.

Khi nhận được tín hiệu dừng xe từ CSGT, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, chấp hành hiệu lệnh và dừng xe đúng vị trí được chỉ dẫn. Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, thuận lợi mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự xã hội.



