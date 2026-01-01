Quy định về chuyển đất vườn sang đất ở có hiệu lực từ 1-1-2026, người dân nộp tiền ít hơn

Từ hôm nay 1-1, quy định về mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở, chính thức có hiệu lực. Theo đó, so với quy định thời gian qua, người dân sẽ phải nộp số tiền ít hơn khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định về mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 (Ảnh minh hoạ)

Quy định này được nêu tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Cụ thể, Điều 10 của Nghị quyết đã quy định mức thu tiền sử dụng đất trong trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1-7-2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

Việc tính tiền sử dụng đất được chia theo hạn mức giao đất ở tại địa phương. Trong phạm vi hạn mức, người sử dụng đất phải nộp 30% mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; phần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức áp dụng mức 50% tiền chênh lệch; còn diện tích vượt quá một lần hạn mức thì áp dụng mức 100% mức chênh lệch. Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân, tính trên một thửa đất.

Như vậy, nếu chuyển đổi trong hạn mức giao đất ở theo quy định ở từng địa phương, thì tiền sử dụng đất người dân phải đóng là 30% phần chênh lệch giữa giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp, thay vì 100% như thời gian qua.

Ví dụ, một hộ dân muốn chuyển 200 m2 đất sang đất ở từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất, mà hạn mức giao đất ở tại địa phương người đó sinh sống là 100 m2, thì 100 m2 đầu tiên có mức tiền sử dụng đất là 30%, 100 m2 còn lại là 50%.

Trước đó, từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, người dân phải nộp 100% phần chênh lệch giữa giá đất nông nghiệp và đất ở. Bên cạnh đó, bảng giá đất mới tại nhiều địa phương lại tăng cao, khiến tiền sử dụng đất mà người dân phải nộp tăng đột biến, có trường hợp cao gấp nhiều lần so với trước đây. Việc này khiến một số hộ dân phải nộp tiền chênh lệch lên tới hàng tỉ đồng.