Bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lê Thị Mai Hoa

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Bình, sinh năm 1988, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời khởi tố 4 bị can gồm:

Bùi Duy Hải, sinh năm 1997, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Mai Hoa, sinh năm 1999, trú tại phường Khương Đình; Lê Viết Thắng, sinh năm 1984, trú tại phường Hoàng Mai; Hoàng Quốc Bảo, sinh năm 1999, trú tại phường Định Công, thành phố Hà Nội về tội Mua bán trái phép ma túy.

Đối tượng Lê Thị Mai Hoa (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên phương án triệt phá, bắt giữ các đối tượng.

Kết quả: Ngày 18/12/2025, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Văn Bình về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,279 gam ma túy tổng hợp; khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Bùi Duy Hải, thu giữ 4,279 gam ma túy tổng hợp.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Ngày 19/12/2025, khám xét khẩn cấp chỗ ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Mai Hoa, Hoàng Quốc Bảo, Lê Viết Thắng cùng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 400,511 gam ma túy tổng hợp các loại. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Việc các đối tượng trên hiện đều đang trong lứa tuổi thanh, thiếu niên cho thấy tội phạm về ma túy ngày càng trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các hành vi nguy hại cho xã hội và làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần đấu tranh, tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ/28 đối tượng thu giữ trên 4,1kg ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.