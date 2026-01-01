Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra tại 4 tỉnh

01-01-2026 - 13:22 PM | Xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 4 địa phương.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Nghị quyết phân công ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại 2 tỉnh này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra tại 4 tỉnh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Bên cạnh đó, thành phần Đoàn giám sát, kiểm tra còn bao gồm đại diện lãnh đạo một số cơ quan và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang.

Tại nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Đoàn giám sát, kiểm tra tại 4 tỉnh- Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thành phần Đoàn giám sát, kiểm tra còn bao gồm đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Công tác đại biểu; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang…

Đoàn giám sát, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện giám sát, kiểm tra theo kế hoạch và báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia trong tháng 1/2026.

Về thời gian, ngày bầu cử đại biểu nhiệm kỳ này được ấn định vào ngày 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước đây.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng loạt khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thu Thảo

Đồng loạt khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Thu Thảo Nổi bật

Khoảnh khắc đếm ngược và pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026

Khoảnh khắc đếm ngược và pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026 Nổi bật

Bắt giữ Kim Thị Thảo sinh năm 1968

Bắt giữ Kim Thị Thảo sinh năm 1968

12:09 , 01/01/2026
Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của "bà chủ" Phạm Huỳnh Tuyết Phượng

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của "bà chủ" Phạm Huỳnh Tuyết Phượng

11:08 , 01/01/2026
Đánh sập đường dây cá độ Bong88, giao dịch gần trăm tỷ đồng

Đánh sập đường dây cá độ Bong88, giao dịch gần trăm tỷ đồng

10:31 , 01/01/2026
Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết Nguyên đán

Thủ tướng yêu cầu gộp 2 tháng lương hưu chi trả vào dịp Tết Nguyên đán

10:25 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên