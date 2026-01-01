Đánh sập đường dây cá độ Bong88, giao dịch gần trăm tỷ đồng

Các đối tượng liên quan vụ án bị công an bắt giam, khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức, môi giới và trực tiếp tham gia cá độ bóng đá trên Internet với quy mô lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Hữu Tiến (SN 1972, ngụ TP.HCM).

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hữu Tiến đã nhận tài khoản cá độ bóng đá cấp độ “Super Master” từ một đối tượng chưa rõ lai lịch ở nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp “Master”, “Agent” và “Member” để giao cho các đại lý và con bạc cấp dưới trực tiếp tham gia cá cược trên trang bong88.com.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng tự điều chỉnh mức chênh lệch “đô”, hưởng hoa hồng và thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Hữu Tiến tại cơ quan công an.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng trinh sát đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị liên quan, xác định nhiều trận cá cược có số tiền tham gia từ hơn 5 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi trận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ giữa tháng 11/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho nhiều đối tượng tham gia cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 80 tỷ đồng. Trong số 24 đối tượng bị khởi tố, nhiều người vừa giữ vai trò tổ chức, vừa trực tiếp tham gia đánh bạc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 24 đối tượng về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 2 Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự. Đối với một số bị can có tình tiết nhân thân đặc biệt, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra; truy xét các đối tượng có liên quan, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc tài khoản cấp trên và dòng tiền giao dịch để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.