Bắt giữ Kim Thị Thảo sinh năm 1968

Ngày 31/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Sơn đã bắt giữ Kim Thị Thảo (SN 1968, trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, Hà Nội), đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng, khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2022, Kim Thị Thảo đã tổ chức thu tiền đóng hụi của 35 người dân trên địa bàn. Tổng số tiền Thảo huy động được xác định khoảng 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, đối tượng đã không thực hiện nghĩa vụ chi trả mà chiếm đoạt toàn bộ số tài sản này rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Kim Thị Thảo - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 03/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do đối tượng đã biến mất khỏi địa phương, ngày 15/8/2025, cơ quan chức năng chính thức ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Kim Thị Thảo.

Sau một thời gian dài nắm tình hình và lần theo dấu vết, Công an xã Phúc Sơn phát hiện Thảo đang lẩn trốn tại khu vực phía Nam. Ngày 29/12, tổ công tác đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật.

Hiện Công an xã Phúc Sơn đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao Kim Thị Thảo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.