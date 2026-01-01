Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao BHXH TPHCM ngưng cấp sổ BHXH bản giấy từ 1-1-2026?

01-01-2026 - 22:09 PM | Xã hội

Người lao động nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chỉ cần cung cấp tờ rời sổ BHXH.

BHXH TPHCM vừa có thông báo được gửi đến các đơn vị sử dụng lao động, BHXH cơ sở, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và các địa phương về việc ngừng cấp tờ bìa sổ BHXH kể từ ngày 1-1-2026.

Theo BHXH TPHCM, tại Điều 25 Luật BHXH 2024 quy định thực hiện cấp sổ BHXH bằng bản điện tử kể từ ngày 1-1-2026. Do đó, để chuẩn bị tổ chức thực hiện cấp sổ BHXH điện tử đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH TP sẽ tạm thời ngừng cấp tờ bìa sổ BHXH bản giấy.

Sổ BHXH bản điện tử và bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Sổ BHXH bằng bản giấy được cấp khi người tham gia BHXH yêu cầu.

Cũng theo Luật BHXH 2024, dữ liệu về sổ BHXH được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

Cũng theo BHXH TP, thời gian tới, khi người lao động nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, BHTN chỉ cần cung cấp tờ rời sổ BHXH. Cơ quan BHXH, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP sẽ căn cứ vào dữ liệu đang quản lý và tờ rời do người lao động và người sử dụng lao động cung cấp để giải quyết chế độ.

Những lợi ích của sổ BHXH điện tử:

- Người tham gia BHXH có thể theo dõi thường xuyên, cập nhật kịp thời mọi lúc, mọi nơi kết quả đóng BHXH, BHTN và thực hiện các thủ thủ tục hành chính liên quan trên môi trường điện tử.

- Giúp người tham gia tiết kiệm thời gian do không phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH nếu không may sổ bị mất, hỏng; không phải bảo quản như sổ BHXH giấy và không phải xuất trình sổ BHXH giấy khi làm thủ tục thanh toán các chế độ BHXH, BHTN.

- Giúp người sử dụng lao động giảm được khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp sổ BHXH cho người lao động.

- Hạn chế được tình trạng mua bán, cầm cố sổ BHXH, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Thông tin từ sổ điện tử sẽ được liên thông với Trung tâm Dịch vụ việc làm, giúp ngăn chặn tình trạng trục lợi BHTN; đồng thời cho phép người lao động nộp hồ sơ trực tuyến, không cần trực tiếp đến nộp giấy tờ…

Theo Hương Huyền

Người lao động

