Vì sao BHXH TPHCM ngưng cấp sổ BHXH bản giấy từ 1-1-2026?

BHXH TPHCM vừa có thông báo được gửi đến các đơn vị sử dụng lao động, BHXH cơ sở, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và các địa phương về việc ngừng cấp tờ bìa sổ BHXH kể từ ngày 1-1-2026.

Theo BHXH TPHCM, tại Điều 25 Luật BHXH 2024 quy định thực hiện cấp sổ BHXH bằng bản điện tử kể từ ngày 1-1-2026. Do đó, để chuẩn bị tổ chức thực hiện cấp sổ BHXH điện tử đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BHXH TP sẽ tạm thời ngừng cấp tờ bìa sổ BHXH bản giấy.

Sổ BHXH bản điện tử và bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. Sổ BHXH bằng bản giấy được cấp khi người tham gia BHXH yêu cầu.

Cũng theo Luật BHXH 2024, dữ liệu về sổ BHXH được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

Cũng theo BHXH TP, thời gian tới, khi người lao động nộp hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH, BHTN chỉ cần cung cấp tờ rời sổ BHXH. Cơ quan BHXH, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP sẽ căn cứ vào dữ liệu đang quản lý và tờ rời do người lao động và người sử dụng lao động cung cấp để giải quyết chế độ.