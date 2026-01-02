Túi tiền 10 tỉ đồng "quà của dự án Bản Mồng" đặt sau cánh cửa nhà cựu Quyền Cục trưởng

Trong kết luận điều tra mới ban hành, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ); Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) và 3 người khác cùng về tội Nhận hối lộ.



Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (trái) và cựu Quyền Cục trưởng Hoàng Tố Nghị. Ảnh: Bộ Công an

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. 17 người còn lại bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Bởi thế, Nguyễn Văn Dân có điều kiện tiếp xúc với nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, cùng các đơn vị trực thuộc.

Tận dụng các mối quan hệ này, bị can Dân thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ và các cục để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Từ dữ liệu được cung cấp trước, bị can Nguyễn Văn Dân cho cấp dưới xây dựng dự toán gói thầu thấp hơn với giá dự toán của chủ đầu tư. Cùng với đó, ông chủ Công ty Hoàng Dân dùng hồ sơ năng lực kinh nghiệm khống để cho vào hồ sơ tham dự và trúng thầu.

Từ đây, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các ban thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện các dự án này, bị can Nguyễn Văn Dân đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 251,7 tỉ đồng và đưa hối lộ 40,2 tỉ đồng.

Tại gói thầu số 13 và 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng (tỉnh Đắk Lắk): Trước khi tổ chức đấu thầu, Nguyễn Văn Dân gặp, đề nghị Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8 cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu. Đổi lại, Công ty Hoàng Dân sẽ chi tiền cho chủ đầu tư.

Công ty Hoàng Dân đã dùng file dự toán gói thầu do cán bộ Ban 8 đưa để lập hồ sơ dự thầu, lập khống hồ sơ năng lực kinh nghiệm đã thi công các dự án tương tự (hồ sơ năng lực kinh nghiệm) để tham gia dự thầu và trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 72,8 tỉ đồng.

Khoảng tháng 7-2014, bị can Dân đã gặp một vài lần và đưa cho bị can Hiến 3 tỉ đồng; đưa cho bị can Nghị 3 tỉ đồng, Mai Quang Vượng, nguyên Phó Giám đốc Ban 8, 2 tỉ đồng.

Tại gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng (tỉnh Nghệ An), từ sự chỉ đạo của bị can Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ, Trần Tố Nghị chỉ đạo cấp dưới cung cấp file dữ liệu dự toán gói thầu số 36 đã được chủ đầu tư phê duyệt để Liên danh Thủy lợi 4 lập hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu.

Thời điểm đó, Lê Quang Thế, cựu Chủ tịch Tổng công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4 (Tổng công ty Thủy lợi 4) cùng cấp dưới đã thỏa thuận, thống nhất với bị can Dân về việc thông đồng, chi tiền cho chủ đầu tư để được trúng thầu.

Trong quá trình thi công, Tổng công ty Thủy lợi 4 chi cho bị can Dân 8 tỉ đồng theo thỏa thuận và chuyển nhượng thầu; gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 51,4 tỉ đồng.

Trước và sau khi trúng thầu, Nguyễn Văn Dân đến nhà bị can Hoàng Văn Thắng tại phố Hoàng Minh Giám (TP Hà Nội) đưa cho cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũ 200.000 USD và nhiều lần vào dịp lễ, tết đến phòng làm việc của Thắng đưa tổng số 500 triệu đồng. Sau khi trúng thầu khoảng tháng 3-2018, Dân đến nhà Trần Tố Nghị tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội đưa cho bị can này 1 lần 10 tỉ đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Dân, bị can này đến gặp Trần Tố Nghị tại nhà riêng, xách theo túi đựng tiền bên trong có 10 tỉ đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng. Khi đến nhà Nghị, Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách và nói: "Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng". Bị can Nghị đáp "anh cảm ơn em" rồi hai người chào nhau.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Văn Dân còn đưa cho Nguyễn Hải Thanh cựu Phó Cục Quản lý xây dựng công trình, 2 lần tổng số 10 tỉ đồng (Thanh đã trả lại 5 tỉ đồng), đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh tại Ban 4, đưa 1 lần số tiền 5 tỉ đồng (Thịnh đưa 5 tỉ đồng cho Nguyễn Hải Thanh).