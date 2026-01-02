Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TPHCM bắt YouTuber Công Trần TV

02-01-2026 - 19:29 PM | Xã hội

Trong số 40 người bị bắt cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có YouTuber Công Trần TV với kênh YouTube hơn 539.000 người đăng ký

Trong số những người bị Công an TPHCM khởi tố cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) có YouTuber Trần Văn Công (chủ kênh Công Trần TV).

Hoạt động cứu, chuộc người của Nguyễn Thanh Hải có sự giúp sức tích cực của chủ tài khoản YouTube "Công Trần TV".

Công an TPHCM bắt Youtuber Công Trần TV - Ảnh 1.

Công Trần TV bị Công an TPHCM bắt trong vụ án "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

Kênh Youtube Công Trần TV có hơn 539.000 người đăng ký và kênh TikTok của Công có gần 83.000 người theo dõi (công khai số điện thoại để tư vấn, giải cứu Campuchia, Trung Quốc).

Công an TPHCM bắt Youtuber Công Trần TV - Ảnh 2.

Kênh Youtube hơn 539.000 người đăng ký của Công Trần TV

Công an TPHCM bắt Youtuber Công Trần TV - Ảnh 3.

Trong số những người bị Công an TPHCM khởi tố cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, có YouTuber Trần Văn Công (chủ kênh Công Trần TV)

Kênh này thường đăng các video như: Câu chuyện xã hội, tình cảm gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, cảnh đời. Những tình huống kịch tính liên quan tới các mối quan hệ, lừa đảo, mâu thuẫn…

Điều khiến nhiều người bức xúc là Công Trần TV thường xuyên đăng những thông tin giật gân, câu view; đăng thông tin một chiều.

Nhiều người lên mạng tố cáo người khác lừa đảo nhưng Công Trần TV và Nguyễn Thanh Hải không xác minh nhưng vẫn đăng công khai của người bị tố cáo lên mạng xã hội.

Công an TPHCM xác định từ năm 2023 nhóm ông Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng.

Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này.

Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất

Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất Nổi bật

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng Nổi bật

Hà Nội: Một ngày camera AI phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông

Hà Nội: Một ngày camera AI phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông

18:59 , 02/01/2026
Quy định về tiền lương, phụ cấp, điều động, bổ nhiệm, chế độ nghỉ hưu... đối với nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1/2026

Quy định về tiền lương, phụ cấp, điều động, bổ nhiệm, chế độ nghỉ hưu... đối với nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1/2026

17:30 , 02/01/2026
Clip hành khách đâm tài xế taxi khi đang lái xe: Công an truy tìm "Tý hai lầu"

Clip hành khách đâm tài xế taxi khi đang lái xe: Công an truy tìm "Tý hai lầu"

17:00 , 02/01/2026
Hà Nội sắp họp xem xét công tác cán bộ

Hà Nội sắp họp xem xét công tác cán bộ

16:45 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên