Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng

Tối 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM cho biết đã lấy lời khai ban đầu của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và 40 đồng bọn. Nhóm của Hải đã cưỡng đoạt tài sản, tổ chức xuất - nhập cảnh trái phép người từ Campuchia và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hải khai đã chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân là người chuyên giải cứu công dân Việt Nam bị lừa sang Campuchia, thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn. Hải thường xuyên đăng tải video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí”, “không nhận tiền”, nhằm tạo dựng uy tín và thu hút sự tin tưởng của người dân.

Thực tế, khi thân nhân nạn nhân liên hệ nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về nước. Trường hợp gia đình không đáp ứng yêu cầu tài chính, nhóm này từ chối hỗ trợ.

Nhóm của Nguyễn Thanh Hải còn tổ chức tiếp nhận người dân tại các địa điểm cố định, phân công người ghi nhận thông tin nạn nhân, quay video phỏng vấn thân nhân, dàn dựng nội dung, chỉnh sửa clip đăng tải lên mạng xã hội. Đây được xác định là thủ đoạn quảng bá, tìm “khách hàng” cho hoạt động phạm tội.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Hải, sau khi xác định được vị trí nạn nhân đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, đối tượng móc nối với các đầu mối bên kia biên giới để đưa người ra khỏi khu giam giữ.

Trong quá trình này, Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân nạn nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian. Số tiền nhận được được chia thành hai phần: Một phần trả cho các đầu mối tại Campuchia, phần còn lại Hải và các đối tượng liên quan chiếm đoạt, chia nhau hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tiền, nhóm của Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người từ Campuchia về Việt Nam bằng các đường mòn, lối mở, đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, không có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp.

Hành vi này bị cơ quan điều tra đánh giá là xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, riêng Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM còn làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác núp bóng danh nghĩa “hiệp sĩ cứu người” để tham gia cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đưa người xuất - nhập cảnh trái phép. Các đối tượng này thừa nhận đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tải video dàn dựng cảnh giải cứu, đánh vào tâm lý lo lắng, tuyệt vọng của các gia đình nạn nhân nhằm trục lợi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải cùng nhiều đồng phạm về các tội danh: Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang lẩn trốn và làm rõ vai trò của từng “mắt xích” trong đường dây.