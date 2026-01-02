Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sắp họp xem xét công tác cán bộ

02-01-2026 - 16:45 PM | Xã hội

HĐND TP. Hà Nội sẽ tổ chức kỳ họp thứ 30 vào ngày 5/1 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác cán bộ.

Ngày 2/1, Thường trực HĐND TP. Hà Nội cho biết, kỳ họp thứ 30 HĐND thành phố sẽ được tổ chức ngày 5/1 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ngoài xem xét một số tờ trình của UBND thành phố, kỳ họp sẽ xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Được biết, thời gian gần đây, Hà Nội thực hiện luân chuyển, điều động một loạt cán bộ, trong đó có nhân sự của HĐND TP. Hà Nội. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Đỗ Văn Trường (SN 1977), Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đến công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ngày 24/12/2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong và Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định, điều động, chỉ định ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 29 HĐND TP. Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chuyên Mỹ, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND xã Chuyên Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương (SN 1975), Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Trần Thanh Hà (SN 1975), Chánh Văn phòng Thành ủy đến công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

Từ Khóa:
công tác cán bộ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất

Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất Nổi bật

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 2-1: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Kết quả xổ số hôm nay, 2-1: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

16:26 , 02/01/2026
Hai "mắt xích" then chốt trong đường dây liên quan "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

Hai "mắt xích" then chốt trong đường dây liên quan "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

15:59 , 02/01/2026
Lời khai của Huỳnh Cao Cường ‘Đức Năng Thắng Số’ - kẻ lừa đảo dưới vỏ bọc 'hiệp sĩ"

Lời khai của Huỳnh Cao Cường ‘Đức Năng Thắng Số’ - kẻ lừa đảo dưới vỏ bọc 'hiệp sĩ"

15:45 , 02/01/2026
NÓNG: Sập bờ kè sông Ba, 4 người tử vong

NÓNG: Sập bờ kè sông Ba, 4 người tử vong

15:19 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên