Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NÓNG: Sập bờ kè sông Ba, 4 người tử vong

02-01-2026 - 15:19 PM | Xã hội

Trong lúc nhiều người trồng keo, đoạn bờ kè sông Ba bất ngờ đổ sập đè 4 người trong 2 gia đình tử vong.

Trưa 2-1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ sập bờ kè sông Ba (đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành) khiến 4 người tử vong thương tâm.

Sập bờ kè sông Ba khiến 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đoạn bờ kè sông Ba bị đổ sập, đè 4 người tử vong

Một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày.

Vào thời điểm trên, một số người dân đang đi trồng keo sát bên bờ kè sông Ba.

Người dân và lực lượng chức năng tìm cách đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài

Lúc này, đoạn bờ kè sông Ba đã bị lũ lụt làm hư hỏng trước đó bất ngờ đổ sập.

Hậu quả vụ việc khiến 4 người trong 2 gia đình tử vong.

"Lực lượng công an đang có mặt điều tra vụ việc. Chính quyền địa phương cũng đang thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân" - lãnh đạo xã Sơn Thành thông tin.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất

Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất Nổi bật

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng Nổi bật

Công an cảnh báo khẩn về tin nhắn Zalo của người dân

Công an cảnh báo khẩn về tin nhắn Zalo của người dân

15:19 , 02/01/2026
Chuyển nhượng biển số đẹp trúng đấu giá phải nộp thuế 5% từ 1-7

Chuyển nhượng biển số đẹp trúng đấu giá phải nộp thuế 5% từ 1-7

12:26 , 02/01/2026
Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết

Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết

11:42 , 02/01/2026
Danh sách 11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Danh sách 11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

11:11 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên