Thay đổi mới trên Zalo mà tất cả người dùng cần biết

02-01-2026 - 11:42 AM

Zalo thực hiện triển khai một số thay đổi đáng chú ý trong bản cập nhật mới.

Theo thông báo, tính năng lưu trữ “Cloud của tôi” đã được đổi tên thành “My Documents”. Không đơn thuần là chỉnh sửa tên gọi, đây tiếp tục là nơi người dùng có thể lưu trữ hình ảnh, tệp tin, tài liệu quan trọng như một cuộc trò chuyện cá nhân. Phần dữ liệu này được đồng bộ hóa theo tài khoản, cho phép truy cập lại trên thiết bị mới khi đăng nhập, giúp hạn chế rủi ro thất lạc thông tin.

Nền tảng cũng cho biết người dùng có thể “Ghim My Documents” lên đầu giao diện trò chuyện để truy cập nhanh bất cứ lúc nào. Thay đổi này được xem là động thái cải thiện trải nghiệm, trong bối cảnh người dùng có xu hướng lưu trữ dữ liệu cá nhân trực tiếp trên ứng dụng thay vì thiết bị.

"Cloud của tôi" đã được đổi tên thành My Documents, và bổ sung thêm tính năng phân loại ảnh thông minh bằng AI.

Một điểm mới đáng chú ý khác là tính năng “Phân loại ảnh thông minh bằng AI”. Tại mục “My Documents”, người dùng chọn thẻ “Ảnh” để mở giao diện thư viện. Phần “Phân loại tự động” sẽ tự nhận diện và sắp xếp hình ảnh theo nhóm chủ đề như con người, thú cưng, giấy tờ, hóa đơn, mã QR hay ảnh chụp màn hình.

Việc gom ảnh theo từng danh mục giúp tra cứu nhanh hơn, nhất là với tài khoản lưu trữ số lượng tệp lớn. Đồng thời, giao diện vẫn giữ phần hiển thị ảnh theo thứ tự thời gian phía dưới, đảm bảo thói quen xem ảnh truyền thống.

Song song với các thay đổi về lưu trữ, Zalo cũng nhắc lại kế hoạch triển khai hoạt động tổng kết năm dành cho người dùng trong tháng 12 tới. Chương trình “Nhìn lại một năm”,hoạt động thường niên, cũng trở lại với chủ đề “Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo”, cho phép người dùng xem lại hành trình sử dụng nền tảng trong năm 2025 thông qua dữ liệu tương tác.

Hoạt động dự kiến hiển thị các con số như thời gian sử dụng, số khoảnh khắc đã chia sẻ, vòng tròn kết nối cũng như mức độ tương tác với bạn bè. Theo Zalo, chương trình sẽ ra mắt vào cuối tháng 12 và người dùng có thể theo dõi thông báo tại mục Nhật ký hoặc kênh thông tin chính thức của ứng dụng.

Bản cập nhật mới cho thấy nền tảng đang hướng đến mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu lưu trữ và gợi mở các hình thức tương tác thú vị hơn cho cộng đồng người dùng.

