Hà Nội: Người tham gia giao thông ở khu vực này đặc biệt chú ý trong các ngày 6,8 và 10/1

02-01-2026 - 10:33 AM | Xã hội

Thời gian này, Công an TP Hà Nội sẽ tạm cấm các phương tiện di chuyển để phục vụ Lễ xuất quân.

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập phương án, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 07h00’ đến 12h30’ các ngày 06/01; 08/01 và 10/01/2026, tạm cấm các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Lê Quang Đạo đến Nguyễn Hoàng), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì, Châu Văn Liêm), trừ phương tiện của các lực lượng tham gia, phục vụ diễn tập, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục sự cố.

Hà Nội: Người tham gia giao thông ở khu vực này đặc biệt chú ý trong các ngày 6,8 và 10/1- Ảnh 1.

 

Trong thời gian diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập Phương án; Công an thành phố Hà Nội phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau:

(1) Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long hoặc Phạm Hùng - rẽ phải Mễ Trì - rẽ trái Lê Quang Đạo - Đại lộ Thăng Long hoặc Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

(2) Quốc lộ 32 - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

(3) Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Mễ Trì - Châu Văn Liêm - Đại lộ Thăng Long và theo chiều ngược lại.

Yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi thấy các xe chuyên dụng, xe đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội các phương tiện phải nhường đường, đi sát vào lề đường phía bên phải và dừng hẳn lại cho đoàn xe ưu tiên đi qua.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, nhân viên, đội ngũ lái xe và các chủ phương tiện biết, thực hiện, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

