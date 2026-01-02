Hà Nội và TPHCM được tăng thêm bao nhiêu Phó Giám đốc sở?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 370 ngày 31-12-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150 năm 2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, có quy định về số lượng Phó Giám đốc sở.

Nghị định số 370 bổ sung quy định việc xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Các cơ quan, tổ chức cùng cấp thì số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức có tổ chức bên trong.

Nghị định cũng đã sửa đổi quy định về người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và số lượng cấp phó của các tổ chức thuộc sở. Theo đó, tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể nhiều hơn số lượng so với quy định.

Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp thực hiện đúng quy định.

Theo nghị định này, người đứng đầu sở thuộc UBND cấp tỉnh (Giám đốc sở) do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở theo Quy chế làm việc và phân công của UBND cấp tỉnh.

Cấp phó của người đứng đầu sở thuộc UBND cấp tỉnh (Phó Giám đốc sở) do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc sở, giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nghị định 370 đã quy định về số lượng Phó Giám đốc sở. Theo đó, số lượng Phó Giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở.

Các sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng Phó Giám đốc sở được tăng thêm 1 người hoặc khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng Phó Giám đốc sở được tăng thêm 2 người, tổng là 5 người.

Trường hợp sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì số lượng Phó Giám đốc sở sau hợp nhất, sáp nhập được tăng thêm 1 người.

Trường hợp sở thực hiện hợp nhất, sáp nhập theo quyết định của cấp có thẩm quyền và tiếp tục thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng Phó Giám đốc sở được tăng thêm 2 người hoặc hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng Phó Giám đốc sở được tăng thêm 3 người.

Hà Nội và TPHCM tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở

Đối với TP Hà Nội và TPHCM, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định ở trên, thì được tăng thêm không quá 10 Phó Giám đốc sở.

Nghị định 370 nêu rõ căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định số lượng cấp phó, UBND cấp tỉnh xác định tổng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và quyết định số lượng cấp phó cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

Về số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, theo Nghị định 370, phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; có từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Các phòng thực hiện hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập các sở thì số lượng Phó Trưởng phòng được tăng thêm như điều chỉnh đối với số lượng Phó Giám đốc sở.