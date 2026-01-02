Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố Trương Thị Kim Tiên và cháu gái Nguyễn Thị Ái My

02-01-2026 - 07:59 AM | Xã hội

Hai đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Kim Tiên, sinh năm 1986 và Nguyễn Thị Ái My, sinh năm 1997 cùng ngụ xã Định Thành, tỉnh Cà Mau và Dương Văn Nam, sinh năm 1981, ngụ xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Ái My và Trương Thị Kim Tiên (từ trái qua phải). Ảnh: Công an Cà Mau.

Trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện vụ việc có dấu hiệu của tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" nên đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan an ninh điều tra thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào năm 2024, bị can Trương Thị Kim Tiên được một đối tượng đang sinh sống tại Hàn Quốc (người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc) tổ chức cho xuất cảnh sang đảo Jeju - Hàn Quốc bằng hình thức du lịch (miễn thị thực) nhưng mục đích để lao động lâu dài.

Trong thời gian này, Tiên có thu nhập từ 1 - 2 triệu đồng/ngày. Nhận thấy việc xuất cảnh đi lao động tương đối dễ dàng, Tiên đã liên hệ nhờ My (đang sinh sống tại Việt Nam và là cháu bà con của Tiên) nhận tiền, giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh lao động rồi gửi cho Tiên để tổ chức cho trên 25 trường hợp xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch nhưng mục đích ở lại lao động trái phép với chi phí từ 100 - 160 triệu đồng/người nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, bị can Dương Văn Nam (không có mối quan hệ với bị can Tiên và My) do tin theo lời của bị can Tiên, My và mong muốn giúp người thân xuất cảnh lao động có thu nhập cao nên đã trực tiếp cung cấp giấy tờ tùy thân của người thân và tiền cho bị can My, Tiên tổ chức cho người thân xuất cảnh sang đảo Jeju bằng hình thức du lịch nhưng mục đích để lao động lâu dài.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao nhận thức việc xuất cảnh, nhập cảnh, đi lao động, học tập ở nước ngoài phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại.

Tuyệt đối không tin theo các lời dụ dỗ, hứa hẹn việc làm ổn định, lương cao; không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi môi giới, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai?

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

