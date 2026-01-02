Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn.

Theo thống kê của Cục CSGT, trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 24 vụ, giảm 23 người tử vong và giảm 2 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.

Trên tuyến đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; tạm giữ 53 xe ô tô, 2.408 xe mô tô, 155 phương tiện khác; tước 344 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.742 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.056 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.020 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 93 trường hợp; quá khổ giới hạn 37 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 02 trường hợp; chở quá số người quy định 48 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 8 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 87 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 02 trường hợp; vi phạm ma túy 4 trường hợp.

Trên tuyến QL1A, lực lượng chức năng đã kiểm tra 7.541 phương tiện, phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm (183 xe khách, 200 xe tải, 155 xe con, 17 xe container, 702 mô tô, 24 phương tiện khác); trừ điểm, tước GPLX 358 trường hợp, tạm giữ 257 phương tiện.

Các Đội TTKSGT đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT kiểm tra, lập biên bản 110 trường hợp vi phạm; tước GPLX 01 trường hợp; trừ điểm GPLX 39 trường hợp; tước Giấy chứng nhận, tem kiểm định 01 trường hợp; tước phù hiệu 05 trường hợp; tạm giữ 03 phương tiện.

Tuyến đường thủy phát hiện xử lý 162 trường hợp vi phạm; đường sắt phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, qua hệ thống giám sát, các địa phương trực tiếp ghi nhận 6.145 trường hợp (trong đó lập biên bản trực tiếp 34 trường hợp; đó số trường hợp đủ điều kiện xử phạt 603 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 5.508 trường hợp); gửi thông báo phạt nguội 576 trường hợp...