Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn

06-11-2025 - 08:34 AM | Xã hội

Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, bảo kê hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ

 Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa ban hành Nghị quyết số 01 ngày 4-11-2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn TP HCM.

Theo nghị quyết, đến năm 2030, tạo chuyển biến căn bản trong việc kiểm soát tình trạng lạm dụng rượu, bia; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, tội phạm hình sự có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia; xây dựng văn hóa "Đã uống rượu, bia - không lái xe" trở thành nếp sống của người dân.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn- Ảnh 1.

Công an TP HCM sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Về giải pháp, Đảng ủy Công an TP HCM lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ công an bao che, bảo kê hoặc làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; xem xét đưa ra xét xử công khai, lưu động đối với một số vụ án xâm phạm an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng có liên quan đến vi phạm nồng độ cồn.

Theo Th. An

Người lao động

