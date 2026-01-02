Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết đã xác lập và đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức trên không gian mạng.

Website các đối tượng lập (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng được thực hiện như sau:

Nhóm đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain, quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Từ ngày 3 - 5/4/2023, nhóm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử).

Đây là cách các đối tượng hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đỗ Trung Anh, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền, Phạm Tiến Minh Đức (cùng trú tại Hải Phòng).

Các đối tượng bị băt giữ (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.