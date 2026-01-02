Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác

02-01-2026 - 09:55 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỷ đồng của nhà đầu tư chỉ trong 2 ngày.

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) cho biết đã xác lập và đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức trên không gian mạng.

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác - Ảnh 1.

Website các đối tượng lập (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và điều tra chuyên sâu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng được thực hiện như sau:

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain, quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác - Ảnh 3.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Từ ngày 3 - 5/4/2023, nhóm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu.

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác - Ảnh 4.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử).

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác - Ảnh 5.

Đây là cách các đối tượng hợp thức hóa số tiền đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đỗ Trung Anh, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền, Phạm Tiến Minh Đức (cùng trú tại Hải Phòng).

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác - Ảnh 6.

Các đối tượng bị băt giữ (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.

Đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn mang ý nghĩa cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân, nhà đầu tư trước các dự án tiền ảo, tài sản số được quảng bá với lợi nhuận "khủng", hình thức chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án "Gemholic", mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Duy Anh

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất

Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất Nổi bật

Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải Nổi bật

Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

09:36 , 02/01/2026
Hà Nội và TPHCM được tăng thêm bao nhiêu Phó Giám đốc sở?

Hà Nội và TPHCM được tăng thêm bao nhiêu Phó Giám đốc sở?

09:00 , 02/01/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trịnh Đình Loan

Thi hành lệnh bắt tạm giam chủ hộ kinh doanh Trịnh Đình Loan

08:28 , 02/01/2026
Khởi tố Trương Thị Kim Tiên và cháu gái Nguyễn Thị Ái My

Khởi tố Trương Thị Kim Tiên và cháu gái Nguyễn Thị Ái My

07:59 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên