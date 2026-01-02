Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

02-01-2026 - 11:11 AM | Xã hội

Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế bước vào giai đoạn cải cách quan trọng với nhiều điểm mới mang tính đột phá, mở rộng quyền lợi cho người tham gia.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, từ ngày 1/1/2026, 11 nhóm được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ nhất, sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thứ hai, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Thứ ba, học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

Thứ tư, học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ năm, dân quân thường trực.

Thứ sáu, người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

Thứ bảy, trẻ em dưới 6 tuổi.

Thứ tám, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Thứ chín, người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (nay chuyển thành đặc khu).

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện trợ cấp xã hội.

Cuối cùng, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo và đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

PV/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất

Chú ý: Những giấy tờ CSGT được quyền kiểm tra và quy trình dừng xe theo quy định mới nhất Nổi bật

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng

Lời khai của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải về việc cưỡng đoạt 16,7 tỷ đồng Nổi bật

Khởi tố, bắt tạm giam công chức xã; giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp bất động sản

Khởi tố, bắt tạm giam công chức xã; giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp bất động sản

10:43 , 02/01/2026
Hà Nội: Người tham gia giao thông ở khu vực này đặc biệt chú ý trong các ngày 6,8 và 10/1

Hà Nội: Người tham gia giao thông ở khu vực này đặc biệt chú ý trong các ngày 6,8 và 10/1

10:33 , 02/01/2026
Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác

Bắt Nguyễn Thị Hải Hiền cùng 3 người khác

09:55 , 02/01/2026
Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 2.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

09:36 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên