Khởi tố, bắt tạm giam công chức xã; giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp bất động sản

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực. Ảnh Công an tỉnh Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Viết Dực

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015, các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực sinh năm 1986 ngụ xã ĐaKia, tỉnh Đồng Nai là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (trước đây) được giao phụ trách lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp; Xây dựng - Môi trường.

Với chức năng nhiệm vụ được phân công là tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tham gia dẫn do đạc, trích đo bản đồ địa chính khi được cơ quan đo đạc yêu cầu, có trách nhiệm lập danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã báo cáo trình UBND huyện Bù Gia Mập xem xét.

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng và đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của Phạm Viết Dực đã cấu thành tội phạm “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 3 Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân (nếu có) bị Phạm Viết Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc, làm rõ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Bất động sản Kiên Cường Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 02 bị can Phạm Khắc Học, sinh năm: 1989, ngụ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát và Trần Văn Kiên, sinh năm: 1986, ngụ phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bị can trên bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City). Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua quá trình điều tra vụ án hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên đã lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho các khách hàng ký Hợp đồng mua các nền đất trong Dự án Khu Dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City).

Sau khi các khách hàng chuyển tiền thì Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, với số tiền chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Đến nay các đối tượng không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

2 bị can Phạm Khắc Học (áo trắng) và Trần Văn Kiên (áo xanh) Dự án Khu Đô thị Ruby City

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến những cá nhân, tổ chức ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu cân cư Kiên Cường Phát (Dự án Khu đô thị Ruby City), phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai với Phạm Khắc Học, Trần Văn Kiên, Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, SĐT: 0693.480.187hoặc liên hệ Điều tra viên thụ lý: Đồng chí Nguyễn Trọng Lực, SĐT; 0973.793.777) để làm việc, làm rõ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.