Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam chủ đất Phan Thị Xuân Mai

01-01-2026 - 19:00 PM | Xã hội

Bà Mai được xác định đã nhận tiền để cho người khác vào khu đất mà mình quản lý, sử dụng để đổ chất thải.

Ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bắt tạm giam đối với Phan Thị Xuân Mai (SN 1966, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra địa điểm có liên quan đến vi phạm hành chính về môi trường tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 64 (tài liệu 2003/TTg), phường Tăng Nhơn Phú A, do bà Phan Thị Xuân Mai là người quản lý, sử dụng khu đất trên.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Thành Trung là chủ xe ba gác máy đến đổ thải.

Qua đo đạc, hiện trường khu đất rộng 728m2, có cây xanh trồng rào bao quanh, trên nền toàn bộ khu đất có nhiều đất, đá và chất thải rắn (loại chất thải cồng kềnh, phá dỡ công trình, rác sinh hoạt xà bần, ván ép thải, sắt phế thải, bao bì giấy thải, kính thải...) không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường, thông tin được thuật lại trên báo Công an TPHCM.

Công an phát hiện tài xế xe ba gác chở xà bần, ván ép thải,... tới đổ ở khu đất (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Báo Pháp luật TPHCM dẫn thông tin từ cơ quan CSĐT cho biết, đơn vị đã tiến hành thu mẫu và trưng cầu giám định chuyên môn kết luận các mẫu vật là chất thải rắn thông thường (không nguy hại) có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng, không chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm. Tuy nhiên, tổng khối lượng chất thải đổ trái phép hơn 257 tấn.

Theo tờ Tuổi trẻ, bà Mai được xác định đã nhận tiền để cho người khác vào khu đất mà mình quản lý, sử dụng để đổ thải.

Căn cứ vào khối lượng chất thải vi phạm, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của bà Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể, bà này bị khởi tố theo Điều 235 Bộ luật Hình sự về hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000kg đến dưới 500.000kg.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phan Thị Xuân Mai (Ảnh: Công an TPHCM).

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức từ hôm nay 1/1/2026: Hàng loạt luật mới có hiệu lực, “chạm” trực tiếp tới túi tiền và quyền lợi người lao động

Chính thức từ hôm nay 1/1/2026: Hàng loạt luật mới có hiệu lực, “chạm” trực tiếp tới túi tiền và quyền lợi người lao động Nổi bật

Bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lê Thị Mai Hoa

Bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lê Thị Mai Hoa Nổi bật

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026

18:39 , 01/01/2026
Pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa: Lý do bất ngờ liên quan dãy số 2345

Pháo hoa Hà Nội bắn từ 23h45 đêm giao thừa: Lý do bất ngờ liên quan dãy số 2345

18:10 , 01/01/2026
Từ hôm nay, BHXH có thay đổi lớn áp dụng cho người dân cả nước

Từ hôm nay, BHXH có thay đổi lớn áp dụng cho người dân cả nước

17:54 , 01/01/2026
Vụ chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ": Lộ diện "trùm cuối"

Vụ chạy án của trùm giang hồ Vi "ngộ": Lộ diện "trùm cuối"

16:35 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên