Bắt tạm giam chủ đất Phan Thị Xuân Mai

Ngày 31/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã bắt tạm giam đối với Phan Thị Xuân Mai (SN 1966, trú tại phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra địa điểm có liên quan đến vi phạm hành chính về môi trường tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 64 (tài liệu 2003/TTg), phường Tăng Nhơn Phú A, do bà Phan Thị Xuân Mai là người quản lý, sử dụng khu đất trên.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Thành Trung là chủ xe ba gác máy đến đổ thải.

Qua đo đạc, hiện trường khu đất rộng 728m2, có cây xanh trồng rào bao quanh, trên nền toàn bộ khu đất có nhiều đất, đá và chất thải rắn (loại chất thải cồng kềnh, phá dỡ công trình, rác sinh hoạt xà bần, ván ép thải, sắt phế thải, bao bì giấy thải, kính thải...) không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường, thông tin được thuật lại trên báo Công an TPHCM.

Công an phát hiện tài xế xe ba gác chở xà bần, ván ép thải,... tới đổ ở khu đất (Ảnh: Pháp luật TPHCM).

Báo Pháp luật TPHCM dẫn thông tin từ cơ quan CSĐT cho biết, đơn vị đã tiến hành thu mẫu và trưng cầu giám định chuyên môn kết luận các mẫu vật là chất thải rắn thông thường (không nguy hại) có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng, không chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm. Tuy nhiên, tổng khối lượng chất thải đổ trái phép hơn 257 tấn.

Theo tờ Tuổi trẻ, bà Mai được xác định đã nhận tiền để cho người khác vào khu đất mà mình quản lý, sử dụng để đổ thải.

Căn cứ vào khối lượng chất thải vi phạm, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của bà Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể, bà này bị khởi tố theo Điều 235 Bộ luật Hình sự về hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000kg đến dưới 500.000kg.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Phan Thị Xuân Mai (Ảnh: Công an TPHCM).

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.