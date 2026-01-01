Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026
01-01-2026 - 18:39 PM |
Xã hội
Sáng 1/1/2026, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ khi ghi nhận cảnh tượng khá thông thoáng, trái ngược với hình ảnh đông đúc thường thấy mỗi dịp lễ.
Tại khu vực sảnh làm thủ tục của nhà ga T1 và T3, dòng hành khách di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng chen chúc hay quá tải
Theo dự báo của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dịp Tết Dương lịch 2026, trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 131.000 lượt hành khách, tăng khoảng 9% so với ngày thường (120.000 khách/ngày) và tăng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025
Hai ngày cao điểm nhất được dự kiến rơi vào 1/1 và 4/1/2026, với khoảng 135.000 lượt khách/ngày
Mặc dù vậy, trong sáng đầu năm mới, tình hình khai thác tại sân bay vẫn khá “dễ thở”, mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho nhiều hành khách mở đầu năm 2026
Trước các quầy thủ tục mặt đất, chỉ có một vài lượt khách cho mỗi hàng
Khu vực ngoài sân bay cũng không quá tấp nập
Sân bay vẫn khá thông thoáng, hành khách không phải xếp hàng quá dài
Theo Di Anh
Đời sống và pháp luật
Theo
Đời sống và pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hinh-anh-la-cua-san-bay-tan-son-nhat-trong-ngay-dau-nghi-tet-duong-lich-2026-a603805.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM