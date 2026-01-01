Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình ảnh lạ tại Sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026

01-01-2026 - 18:39 PM | Xã hội

Sáng 1/1/2026, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, sân bay Tân Sơn Nhất khiến nhiều người bất ngờ khi ghi nhận cảnh tượng khá thông thoáng, trái ngược với hình ảnh đông đúc thường thấy mỗi dịp lễ.

Tại khu vực sảnh làm thủ tục của nhà ga T1 và T3, dòng hành khách di chuyển ổn định, không xảy ra tình trạng chen chúc hay quá tải

Theo dự báo của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, dịp Tết Dương lịch 2026, trung bình mỗi ngày sân bay phục vụ khoảng 131.000 lượt hành khách, tăng khoảng 9% so với ngày thường (120.000 khách/ngày) và tăng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025

Hai ngày cao điểm nhất được dự kiến rơi vào 1/1 và 4/1/2026, với khoảng 135.000 lượt khách/ngày

Mặc dù vậy, trong sáng đầu năm mới, tình hình khai thác tại sân bay vẫn khá “dễ thở”, mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho nhiều hành khách mở đầu năm 2026

Trước các quầy thủ tục mặt đất, chỉ có một vài lượt khách cho mỗi hàng

Khu vực ngoài sân bay cũng không quá tấp nập

Sân bay vẫn khá thông thoáng, hành khách không phải xếp hàng quá dài

Theo Di Anh

Đời sống và pháp luật

